Gema López reconoce que ha engañado a todos para hacerse más famosa

Gema López es una de las colaboradoras más imprescindibles de Sálvame, programa que se rumorea que podría desaparecer muy pronto. Además, es toda una influencer, porque en sus redes sociales no deja de compartir sus estilismos e incluso lo que hace en su tiempo libre. Y esta circunstancia la ha llevado a ser pillada en una mentira.

Sí, porque ha subido una fotografía suya tan retocada que parece que tenía 20 años, cuando en realidad tiene 51 años. Su engaño ha sido tan descarado que no le ha quedado más remedio que confesar la verdad.

Gema López reconoce que ha mentido a sus seguidores

La periodista del corazón ha colgado en su Instagram en los últimos días una imagen suya en el plató de Sálvame. Imagen que ha llamado poderosamente la atención porque era tal retoque que tenía que parecía otra mujer. En concreto, parecía una joven veinteañera.

Esto ha llamado la atención de todo el mundo y ha sido abordado en el programa Socialité, presentado por su amiga María Patiño. Espacio que no ha dudado en hablar con Gema sobre lo sucedido y esta ha acabado reconociendo su mentira. Así, al ser preguntada por la foto en cuestión ha dicho: “Es buenísima”.

“Sin gafas no veo absolutamente nada y al colgarla le di un filtro y la verdad es que me pasé un montón. La verdad es que parece que tengo 25 años menos. No voy a disimular, di filtro”.

A lo que ha añadido: “No debo usar mucho el filtro. Claro, porque para una vez que lo hago y se me va la mano, soy noticia”.

Tras la confesión, Socialité ha querido ponerle un poco de sentido del humor a lo sucedido. De ahí que se ha expuesto que está tan joven en la instantánea que “podría ser la hija pequeña de Verdelis. E incluso una nueva concursante de Idol Kids”.

“Es la nueva novia de Enrique Ponce, Kiko Matamoros o algún madurito de estos a los que les encantan las jovenzuelas. Hay quienes incluso la comparan con Marina Ruiz, de Pesadilla en el Paraíso y nueva novia de Omar Sánchez”. Una comparación esta última ante la que López ha dicho: “Podría ser su madre, perdona”.

“Yo soy mucho más mayor que ella. Esa niña es monísima así que si me comparan con ella pues fenomenal. Pero bueno que me pasé con el filtro y ya está, no pasa nada”.

Gema López es consciente del revuelo generado

La colaboradora de Sálvame ha reconocido su error, pero esto no ha impedido que en redes se haya generado revuelo por el mismo. Han sido muchísimos los internautas que no han dudado en dar su punto de vista sobre el exceso de filtro en la fotografía.

Pueden leerse comentarios tales como “Gema volviendo a los 12 años”, “No se puede aparentar 30 años cuando se tienen 50” y “Dios. Es que se les va la olla entre el pinchito de ácido hialurónico y los filtros”.

En esta misma línea encontramos: “Pensé que era Melody”, “Creo que se ha pasado un pelín con el filtro jajaja” y “Madre mía. Ni con 12 años tenía esa cara”.

Sin olvidar tampoco: “No parece ella, basta ya de filtros”, “No me gusta. Va de un lado a otro según le interese para tener más silla en Sálvame” y “No la he visto en mi vida con los ojos más abiertos”.