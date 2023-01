Gema López fue la primera en confirmar lo de su madre y enseñó pruebas

No cabe la menor duda de que, en los últimos tiempos, Gema Lópezse ha convertido en uno de los rostros más famosos de Telecinco. Y es que la periodista es una de las colaboradoras veteranas de Sálvame, el programa en el que lleva ejerciendo como tertuliana desde 2012.

Eso sí, pese a que la presentadora es uno de los personajes mediáticos más conocidos e imprescindibles de la cadena de Fuencarral, lo cierto es que apenas se conocen detalles de su vida privada. Bien se sabe que la amiga de Terelu Campos es muy celosa de su privacidad, ya que cuida hasta el más mínimo detalle.

No obstante, por lo que se sabe, los pilares fundamentales de Gema López son su hija, Nadia, y su madre, Angelines. Justamente, respecto a esta última, hace unos dos años la madrileña le rindió un precioso homenaje de una manera muy especial y original con un guiño al mundo de la moda.

| Telecinco

Así fue el emotivo homenaje que Gema López rindió a su madre

Para nadie es de extrañar que Gema López es una de las colaboradoras que mejor valoradas están por su estilismo. Sus outfits al puro estilo boho siempre causan sensación y acaparan una gran cantidad de titulares de algunos medios de nuestro país.

No solo la tertuliana tiene buen gusto para la moda, sino que también es una auténtica fanática de todo lo relacionada con ella. De hecho, hace unos años, Gema López se atrevió a dar el gran paso de crear su propia marca de ropa: Ne&Nu.

Asimismo, la madrileña día tras día, en el programa donde ejerce de tertuliana, Sálvame, se marca looks con prendas de su firma que, desde luego, no pasan por desapercibidos. Han sido numerosas las ocasiones en las que Gema López ha sido objeto de todas las miradas por las prendas de ropa que ha lucido.

Justamente, una de las piezas que en su día dio mucho de que hablar fue una falda de cuero que lució en 2021, en concreto, la tarde previa al día de Reyes. Eso sí, lo que verdaderamente dio de que hablar fue la historia que se escondía detrás de la prenda en cuestión. Fue la misma Gema López quien reveló ese secreto ante la insistencia de la entonces presentadora del formato, Paz Padilla.

"No te lo vas a creer, es un homenaje a mi madre. Es una falda de mi madre de hace 30 años, la he encontrado en el armario y me la he puesto. Mi madre está estupenda", explicó a la vez que mostraba modelito.

Además, tal y como confesó, esta pieza pasó a ser uno de sus claros favoritos de su armario, ya que es un básico que se puede combinar de mil maneras. Desde luego, qué mejor manera de rendir tributo a su madre, Angelines, que lucir una prenda suya de cuando era joven.

| TELECINCO

El sueño cumplido de Gema López

Por otro lado, justamente, Gema López acaba de recibir una buena noticia que tiene que ver con su firma de moda. Y es que, tal y como ha revelado la periodista en redes sociales, su primera colección India acaba de ver la luz.

"Después de muchos meses de esfuerzo nuestra primera colección India by @neandnu ve la luz. Lo que comenzó como una idea loca de varias mujeres dispuestas a arriesgar por algo en lo que creían firmemente, hoy se hace realidad", empezaba escribiendo.

"Viajar a Delhi fue toda una aventura, elegir las sedas, los cortes y los detalles… Una hazaña. Gracias por el apoyo incondicional que habéis brindado a la firma desde el principio".

"Deseo que este sueño hecho realidad os guste tanto como a mí", zanjaba su mensaje. Sin duda alguna, una buena prueba de que el negocio de Gema López cada vez va mejor.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp