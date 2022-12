Gema López habla del sueldo de 'Sálvame' y desata una gran polémica

Gema López ha hecho saltar todas las alarmas al pronunciarse sobre uno de los temas más controversiales de la televisión: su sueldo en Sálvame. La periodista siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de la personal, pero parece que la colaboradora quería dejar clara su postura.

Siempre se ha especulado mucho sobre el sueldo de los colaboradores de Sálvame, esa ha sido una de las grandes incógnitas del programa. Ahora, Gema López, una de las más veteranas, ha arrojado un poco de luz sobre el tema en cuestión y sus palabras han sorprendido y mucho a los espectadores del programa.

Gema López habla del sueldo de los colaboradores de Sálvame

Fue durante la pasada tarde cuando Gema López hacía un comentario que trajo mucha cola después. Los colaboradores, como viene siendo habitual, estaban enzarzados en una disputa tras debatir sobre el tema de Jorge Pérez y Alba Carrillo.

| Telecinco

Tanto Kiko Matamoros como Kiko Hernández estaban dando su opinión enérgicamente sin dejar al resto de colaboradores poder tomar la palabra. Carmen Borrego, cansada de la situación, decidió rebelarse y pedir la palabra para dar su punto de vista sobre el tema.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez avisaba a la hermana de Terelu Campos de que ese tema ya estaba zanjado. Pero la colaboradora tenía claro que no iba a quedarse con la palabra en la boca e iba a dar su opinión:

"Bueno, pero yo voy a decir esto porque llevo una hora tratando de hablar. Y no me voy de aquí sin decirlo. Pero no hay manera coño, ya está bien", sentenciaba la colaboradora.

Pero la polémica vino después, cuando su compañera de programa, Gema López, lanzaba una advertencia a Borrego sobre su actitud.

Gema aseguró a Carmen que aunque no hablase, el sueldo iba a ser el mismo: "Escucha Carmen que nos van a pagar lo mismo mujer", se escuchaba a López de fondo. De esta manera, la periodista daba a entender que aunque no hablase, sus ganancias económicas no se iban a ver perjudicadas.

Y es que los colaboradores del programa cobran lo mismo tanto si hablan como si no. Las palabras de Gema López fueron recogidas por los usuarios de las redes sociales que no dudaron en mostrar su asombro ante ello.

Aunque a la colaboradora no le gusta mucho mojarse en este tipo de cosas, esta vez no ha podido morderse la lengua.

La última polémica de Gema López contra Adela González

Pero este no ha sido el único polémico comentario de la periodista en los últimos días. Gema ya ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que no tiene ningún pudor a la hora de expresar lo que piensa. La colaboradora volvía a la palestra tras su comentario a Adela González por recriminarle la actuación a Lydia Lozano en el Mediafest Night Fever.

| GTRES

Adela le espetaba un "A ver tú cantas como el orto, yo te lo digo". Pero Lydia se lo tomó de la mejor de las maneras: "Me encanta esa frase, como el culo en Argentina", afirmaba Lozano. Carmen Borrego a su vez señaló: "Señora qué agradable eres".

Entonces fue cuando Gema López no pudo permanecer callada, y soltó un comentario directo a la presentadora: "¿Te das cuenta no? Y parecía buena cuando la compramos", sentenciaba a González.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp