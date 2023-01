Gema López comprueba que el último problema de 'Sálvame' no tiene solución

Gema López ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, por eso no tiene ningún motivo para agachar la cabeza. Las últimas informaciones no son buenas y ha comprendido que no hay solución: la maquinaria está en marcha. Según ha confirmado la revista Pronto, la productora de Ana Rosa Quintan acabará con Sálvame dentro de unos meses.

Gema López conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión, de hecho ha sido directora de programas muy importantes. Ahora trabaja de tertuliana y es una pieza esencial para Telecinco, por eso su opinión tiene tanto peso. Ha optado por mantenerse al margen, le han preguntado y ha podido manifestar su punto de vista, pero no quiere dar el paso.

Gema sabe que todo va a acabar mal porque hay demasiados espectadores que quieren acabar con todo. El programa está bastante contaminado desde que decidió dar la cara por Rocío Carrasco, la audiencia empezó a bajar ahí. López está fuera de este grupo porque es la única que se ha mantenido imparcial y que ha cuestionado a Rociíto.

Gema, según ha salido publicado, es consciente de que el problema de Sálvame no tiene solución y cree que no acabará bien. Para ella no será demasiado grave porque fuera de la pequeña pantalla tiene proyectos muy importantes. Se ha convertido en un referente para muchas mujeres y su estilo marca tendencia, así que es toda una influencer.

López también ha creado su propia tienda de ropa virtual, al igual que han hecho otros rostros conocidos. La diferencia es que ella tiene una reputación exquisita porque nadie le ha podido acusar nunca de haber cometido ningún error. Su carrera es impecable, todo un referente para los jóvenes periodistas que están presenciando la decadencia de Sálvame.

Gema López recibirá una lluvia de propuestas

Gema, siempre siguiendo las informaciones publicadas, es consciente de que la situación no tiene remedio. El último en pronunciarse ha sido Joaquín Prat, quien le ha hecho una entrevista a Risto Mejide y ha alimentado los rumores. El presentador ha hablado de “los cambios” que se avecinan en Telecinco después de la llegada del nuevo consejero delegado de Mediaset.

Aseguran que Paz Padilla presentará un programa que sustituirá a Sálvame y es evidente que La Fábrica de la Tele cada vez tiene menos peso. De momento ya ha eliminado uno de sus espacios de la parrilla de Telecinco, Mediafest.

López será la menos afectada porque no tardará en encontrar otro programa, pero eso no quiere decir que no esté preocupada. Lleva muchos años formando parte de la familia de Sálvame y está completamente integrada. Para ella será duro despedirse de sus compañeros y empezar otra aventura, aunque es posible que el cambio sea a mejor.

La periodista podría ocupar un puesto de mayor repercusión, de hecho poco a poco va adquiriendo poder en Telecinco. Hace poco Terelu Campos tuvo un problema en Sálvame y ella le sustituyó como presentadora, papel que desempeña a la perfección. Las redes sociales han dictado sentencia: quieren que presente algún espacio para que desarrolle su potencial.

Gema López sabe que algunos terminarán mal

Gema es una maestra del espectáculo, una de las madres de la prensa del corazón, y sabe cómo funciona el negocio. Ella no tendrá problemas en encontrar un nuevo programa, pero algunos de sus compañeros sí. Este podría ser el caso de Rafa Mora, quien no es periodista y nunca aporta información exclusiva, por eso estaría preocupado.

López tiene mucha experiencia, le pasó lo mismo en DEC, programa que competía con el Deluxe hace 10 años. Como dice el refrán: cuando el río suena agua lleva y el río de Sálvame lleva demasiado tiempo sonando. No hay solución y la audiencia no mejora, por eso querrían quitar el programa y poner un espacio producido por Ana Rosa Quintana.

