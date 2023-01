Gema López hace un comentario desafortunado y le llaman la atención

Gema Lópezes una de las periodistas del corazón más veteranas del panorama actual. López se ha convertido en un rostro imprescindible para los programas de la crónica social.

Gema López triunfa cada tarde en el plató de Sálvame, y aunque sus apreciaciones siempre suelen ser las más aplaudidas, lo cierto es que, la pasada tarde no fue así. Gema López no contó con el apoyo del público, y sus palabras no fueron bien vistas, ni siquiera, por la presentadora, Terelu Campos.

Gema López pudo comprobar que no tenía razón en su argumentación, ya que el público le dio la razón a Terelu Campos durante un debate sobre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Los colaboradores, por otro lado, tampoco se le pusieron nada fácil a la Gema López.

Terelu salta ante el comentario de Gema López

La pasada tarde, el plató de Sálvame estaba que echaba chispas con el debate de todo el entramado de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Con la vuelta a la televisión de la modelo, la polémica volvía a estar servida.

| GTRES

Los colaboradores de Sálvame se pronunciaron sobre el tema. Gema López, entre otras, quiso opinar al respecto, pero poco imaginaba que no iba a contar con el apoyo del público.

La periodista tenía clara su postura, para López si hay alguien que tiene que tener rencor es Jorge Pérez, y no Alba Carrillo:

"Con lo que he alucinado es que diga ella que no le guarda ningún rencor, si el rencor se lo tendrá que tener él a ella que es el que ha contado todo", aseveraba Gema López.

Sin embargo, estas palabras no fueron respaldadas ni por el público ni por los colaboradores. Lo que más sorprendió de todo fue que Terelu tampoco apoya las palabras de Gema López. La hija de María Teresa Campos decidió romper una lanza a favor de Alba tras escuchar las palabras de su compañera.

"Algo me he debido de perder en esta historia. Un señor casado, con cuatro hijos, se va a una fiesta llena de periodistas y se comporta así y el perdón se lo tiene que dar Alba, ¿estamos locos?", sentenciaba Terelu Campos.

Rápidamente, el plató se inundó en aplausos por parte del público. De esta forma, Gema se dio cuenta de que no tenía razón en su argumentación. Pero la periodista quiso aclarar sus palabras para que no se le malinterpretase.

Tras ser consciente de que el público no se lo pondría fácil, Gema López intentó excusarse:

"Quien ha contado muchos más detalles es Alba y es la parte que a él le ha tocado las narices", aseguraba López.

La última polémica de Gema López en Sálvame

Lo cierto es que, Gema siempre está dispuesta a meterse de lleno en el fango, y no le importa si sus palabras la llevan a entrar en polémicas. Hace tan solo unos días, Gema López volvía a protagonizar un tenso enfrentamiento, pero esta vez, con Kiko Matamoros.

| Instagram @bygemalopez

A la periodista no le encajaba mucho que Kiko estuviera planeando casarse con Marta López por la iglesia:

“Estamos tiesos todo en este momento, madre mía la reconversión”, exclamaba López ante las palabras de Matamoros.

Sin embargo, al colaborador no le gustó nada las palabras de la periodista y quiso justificar su decisión de forma tajante:

“Hay muchas formas de amor, de querer y de entender el amor al prójimo, a tu gente, el amor a Dios y el respeto a los demás. Y, desde ese convencimiento, me voy a casar por la Iglesia", sentenciaba. Finalmente, ambos zanjaron el tema, antes de que la sangre llegase al río.

