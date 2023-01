Gema Aldón olvida al padre de su hija: la identidad de su nuevo novio

Gema Aldón está atravesando un momento bastante controvertido y ha concedido una entrevista para aclarar ciertos rumores. El programa Socialité ha emitido las declaraciones íntegras y hay una parte que ha llamado poderosamente la atención: está enamorada. Hace poco rompió con el padre de su hija y por fin ha logrado olvidar lo tormentosa que fue esta relación.

Gema Aldón ha confirmado las sospechas: tiene nuevo novio y quiere cambiar de vida, incluso ha pensado en mudarse a Madrid. La identidad de este chico por el momento es un misterio, pero hay muchos periodistas que saben perfectamente quién es. Han asegurado que no tiene nada que ver con su anterior pareja, ni en físico ni en personalidad.

| GTRES

Gema ha sufrido mucho con el padre de su pequeña, han estado 10 años juntos y buenos solamente fueron los primeros. Aguantó más de lo que debía, pero siempre ha creído en el amor a primera vista e intentó luchar por sus sentimientos. Ahora se ha dado cuenta de que los dos serán más felices por separado, de ahí que haya comenzado otra aventura.

Gema concedió una pequeña entrevista en Viernes Deluxe para hablar de su nuevo proyecto profesional y tocó varios temas. El que más interesaba era el museo de José Ortega Cano: la joven le apoya, pero no quiere saber nada del proyecto. El torero supuestamente tiene nueva novia y Aldón le ha recomendado que a ella le deje ser libre, toda una indirecta.

Aldón insiste en que Ortega Cano no se portó bien con su madre por un motivo: no le dio el lugar que se merecía. Ana María estuvo aguantando mucho tiempo, pero llegó un punto de no retorno y decidió poner sus cartas encima de la mesa. El diestro, que supuestamente estaría manipulado por su familia, no le podía dar lo que ella quería y rompió con él.

Gema Aldón reconoce que vuelve a estar enamorada

Gema no quiere desvelar la identidad de su nuevo novio porque llevan poco tiempo y no quiere asustarle. El problema es que ella ya se ha convertido en un rostro bastante popular, así que sus secretos tienen un recorrido bastante corto. Según ha salido publicado, el afortunado es un joven responsable que no está interesado en llamar la atención de la prensa.

| GTRES

Aldón puede estar tranquila, pues su nuevo amor no le va a traicionar a cambio de dinero porque tiene un trabajo completamente distinto. Todavía no conoce a Ana María de forma oficial, pero sí sabe de su existencia e incluso podrían haber conversado. La diseñadora le habría dado el visto bueno, ella siempre ha respetado las decisiones de su pequeña, confía en su criterio.

Han contado muchas cosas sobre este tema, pero Gema todavía no ha hablado en un tono contundente porque tiene cierto temor. Su único deseo es que nada ni nadie ensucie la relación, por eso quiere ser prudente e ir paso a paso. Sin embargo, es muy sincera y no esconde que quiere cambiar de vida para olvidarse de forma completa de su expareja.

Gema Aldón quiere cambiar de casa

Gema tiene intención de mudarse a Madrid, todavía no lo ha decidido del todo, pero es más que probable que se instale en la capital. Quiere una casa para ella, a pesar de que los primeros meses pueda vivir con Ana María. Se ha dado cuenta de que en Cádiz, dónde vive actualmente, hay menos trabajo de lo suyo y quiere probar suerte en otra ciudad.

Aldón está ganando mucha popularidad y, según se rumorea, será concursante de Supervivientes 2023. Todavía no han cerrado las negociaciones, pero estarían muy avanzadas. El único problema es que ella tuvo una enfermedad relacionada con la alimentación, así que debe tener mucho cuidado.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp