Gema Aldón insulta al padre de su hija y le acusa de algo muy serio

Gema Aldón ha vuelto a protagonizar una exclusiva de lo más polémica. En esta ocasión, la hija de Ana María Aldón ha concedido una de las entrevistas más duras y complicadas que ha hecho hasta la fecha. Es preciso recordar que desde que la madre de la gaditana hizo pública su crisis matrimonial, esta empezó a tener un papel importante en televisión.

Así fue como la agente funeraria empezó a conceder exclusivas tanto fuera como dentro de la pequeña pantalla. Gema Aldón siempre ha defendido con uñas y dientes a su progenitora de todos los ataques que recibía esta constantemente por parte de la familia del padre de Gloria Camila.

Con la exclusiva que ha lanzado en Lecturas, Gema Aldón no solo ha desvelado algún que otro detalle sobre la nueva etapa de su madre. También ha repasado algunos de los episodios más duros que ha vivido a lo largo de su vida. Ha insultado al padre de su hija y le acusa de convertir su vida en una pesadilla.

| Telecinco

Gema Aldón recuerda los dos peores episodios de su vida

Gema Aldón ha pasado de llevar un estilo de vida de lo más discreto a generar polémica cada vez que habla públicamente para algún medio de nuestro país. Y es que la agente funeraria no podía permitir que la imagen de su madre resultara perjudicada.

De manera que en todos estos meses, la joven ha estado más que nunca en el foco mediático. El conflicto entre su progenitora y el exdiestro parece haber llegado a su fin. Lo cierto es que las intervenciones de la agente funeraria disminuyeron considerablemente hasta ahora, que ha vuelto a las andadas.

Ha sido en la revista Lecturas donde la hija de la diseñadora se ha confesado como nunca sobre algunos de los momentos más difíciles que ha vivido en su vida. Entre todos los temas que ha hablado, sin duda alguna, ha destacado la de su mala relación con su padre biológico, con quien actualmente no tiene contacto.

"Hay que ser muy mala persona para abandonar a un hijo. Es un miserable", decía. Recordemos que la colaboradora, recientemente, admitió en el programa Fiesta que se quedó embarazada cuando tan solo tenía 17 años.

"Yo la he sacado adelante. El padre nunca se hizo cargo. La que hizo de padre y madre fui yo. Cuando un padre no se hace cargo de nada, deja de tener ese título", explicaba al respecto. Desde luego, Gema Aldón dejó de considerarlo como padre e incluso ha afirmado que no desea cruzarse con él por Sanlúcar de Barrameda, donde reside ella.

Asimismo, también para este mencionado medio ha admitido que se ha llegado a sentir muy sola y ha llegado a tocar fondo. ¿La razón? Un mal de amores del que todavía no ha logrado reponerse. "El padre de mi hija me lo ponía difícil, utilizaba a mi niña para hacerme chantaje", empezaba diciendo.

"Como si yo fuera mala madre. Lloraba mucho. Me quería morir", revelaba. De ahí que no sea de extrañar que Gema Aldón siempre haya apoyado firmemente la versión que dio Rociíto sobre el maltrato que sufrió. Gema insinúa que el padre de su hija tampoco se ha portado bien y promete que tuvo miedo, de hecho le calificta de "tóxico".

| GTRES

Gema Aldón sufre una traición por parte de su madre

Por otro lado, Gema Aldón no ha dudado en reconocer que está atravesando una época de su vida un tanto incierta. Y es que, como ella misma ha explicado, “no tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla", decía.

"Ella me ofreció venirme a Madrid a vivir con ella, pero le dije que no", explicaba. Una oferta que rechazó porque quería quedarse en Sanlúcar de Barrameda con la intención de que la vida de su hija no sufriese muchos cambios.

Ahora, Gema Aldón está viviendo en casa de su abuela junto a su pequeña hija de 4 años. Acusa al padre de la menor de haberla tenido "encerrada en casa", pero ella quiere ser una mujer libre.