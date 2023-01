Gema Aldón contó lo de su problema de salud y cómo le afectó a su vida

Gema Aldón continúa en el centro de la polémica tras salir en defensa de su madre. La joven está encantada con que Ana María se haya liberado y lo esté contado todo. Aldón anima a su madre a que cuente los episodios que ha vivido durante su matrimonio con el diestro, y, sobre todo, a que nunca más permanezca callada.

Gema Aldón sabe muy bien todo lo que ha sufrido su madre en estos últimos años. Y es que la joven es conocedora de todo lo que ha vivido y aguantado Ana María. Ahora, Gema está feliz de que su madre haya salido de esa relación. Recordemos que Gema sabe muy bien lo que es estar sumida en una relación que no te hace bien.

Hace unos meses, la joven reveló lo tóxica que fue la relación con el padre de su hija. Incluso Gema contó lo de su problema de salud: un trastorno alimenticio arrastrado por la situación que vivía por aquel entonces.

Gema Aldón entiende cómo se siente su madre

Gema Aldón siempre ha estado al lado de su madre en todo momento. En los últimos años, su nombre, junto al de Ana María, pasaban a ocupar toda la atención de la prensa rosa del corazón. Gema se convirtió también en un personaje público y la joven demostró que no tenía ningún problema en hablar de su vida ante la cámara.

| Telecinco

Para la diseñadora de moda no fue plato de buen gusto ver que su hija aireaba intimidades familiares en los platós de televisión. Pero Gema fue un paso más allá y también habló sobre su vida, en concreto sobre su tormentosa relación con el padre de su hija.

Ese fue uno de los capítulos más duros de la joven, donde su salud, tanto mental como física, se vio duramente afectada. Gema Aldón reconocía para Lecturas que a una edad muy temprana llegó a sufrir trastornos alimenticios. En ese momento, Gema se vio completamente sola, ya que tampoco se atrevía a pedir ayuda.

Según ella misma confesó, no pidió ayuda ni a su madre. Ella sabía que Ana María tenía otros quebraderos de cabeza y no quería preocuparla más:

"No pensé en llamar a mi madre porque sabía que ella tenía sus problemas", confesaba hace unos meses. Sin embargo, cuando finalmente se aventuró a tener una charla con su madre, las palabras de Ana María fueron de lo más esclarecedoras.

La ex de Ortega Cano animó a su hija a que saliese de ahí. Ana María sabía que esa historia no tendría buen desenlace, por lo que le pidió que le diera "punto y final".

| Europa Press

Gema, tras haber superado dicha relación con el padre de su hija, puede entender perfectamente el punto en el que se encuentra su madre.

Gema Aldón lo hizo por su hija

Ella misma confesó que gracias a su hija pudo salir de ahí. La relación con su pareja se estaba volviendo de lo más tóxica. Y Gema lo tenía claro, no quería que su hija fuese testigo de esas situaciones.

Y es que, pese a que la joven no quería que su hija creciese sin un padre al lado, Gema era consciente de que debía salir de ahí: "Una de las cosas más importantes que me impedía dejar a mi pareja era que mi hija creciese con un padre y una madre juntos como no lo he hecho yo", revelaba.

| GTRES

Ahora, Gema está al lado de su madre en todo momento y la apoya en cada decisión que toma. Madre e hija se han vuelto inseparables y han conseguido crecerse ante las adversidades.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp