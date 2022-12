Gema Aldón aclara qué vicios tiene e insinúa lo peor de su familia

Gema Aldón ha hablado públicamente en numerosas ocasiones para 'sacar la cara' por su madre, Ana María Aldón, en sus problemas con los Ortega Cano. Hoy la joven ha concedido una nueva entrevista, pero en esta ocasión lo que ha contado es muy diferente. Por primera vez, 'arremete' en cierta medida contra aquella.

Ha desvelado no solo el paso que la diseñadora ha dado y cómo le ha afectado. También ha venido a dejar patente que la relación entre ambas no es tan idílica como podía parecer.

Gema Aldón pone en evidencia a su madre

La joven gaditana ha concedido una exclusiva a la revista Lecturas y en la misma ha contado la situación grave en la que se encuentra. Ha explicado que “no tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla”. Ana María se ha deshecho de la vivienda para pagar el chalet que se ha comprado, al que se mudará pronto tras separarse de José.

Ante este hecho, Gema ha afirmado que “sabía que ella estaba buscando casa, pero no que ya la tenía elegida”.

De la misma manera, en la entrevista se ha retrotraído a su adolescencia en la que sufrió muchísimo. Y todo porque “mi padre me abandonó y mi madre, cuando yo tenía 17 años, también se fue, a Madrid. Me quiso llevar con ella, pero yo no quería”.

“Me da mucha pena decirlo, pero me sentí abandonada por ella. Me dolió más que se fuera que el hecho de estar sin padre, no se daba cuenta de lo que sentía. Pero no quiero recriminarle, bastantes comeduras de cabeza tendrá como para que venga yo a abrir el cajón de la mierda”.

Tras estas declaraciones tan duras, quien la ha entrevistado le ha preguntado si a Ana María no le costará asimilar el reportaje del que no ha sido informada. Ante esto, la joven ha sido muy clara: “Yo también he tenido que leer muchas cosas y asimilarlas sola, como el hecho de que pensara quitarse la vida. Me iba a quedar huérfana del todo, sola, me enfadé por no habérmelo contado".

“Me duele mi madre. Siento que por la distancia no podamos tener la relación que deberíamos tener”.

| La Noticia Digital

Gema Aldón vuelve a arremeter contra los Ortega Cano

La que fue hijastra del diestro de Cartagena no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar zascas a la familia de él. Familia por la que Ana María lo ha pasado realmente mal. Y el primero se lo ha tirado a Gloria Camila, que se ha retirado de la televisión de forma temporal por su salud mental.

En este sentido, le ha dicho: “Tómate una pastillita, hija, ve al psicólogo. Eso es lo que decía ella y ahora se ha dado la vuelta”.

Asimismo, ante las insinuaciones que tiempo atrás se realizaron sobre que podía tener algún vicio, también ha sido muy tajante: “Yo tenía vicios sanos. No he pegado a nadie, ni he robado ni me han quitado el carnet por conducir borracha”. Unas palabras estas con las que, indirectamente, se refiere a los problemas que ha habido en el seno de la familia Ortega Cano.

| Telecinco

Para finalizar, Gema ha querido dejar de manifiesto que está feliz tras haber superado una relación tóxica con el padre de su pequeña. Ha confesado que “ahora soy libre”, aunque ha revelado que “tuve miedo y ahora hay algunas veces que también”.

“Las discusiones que tengo las grabo, por si pasa algo. Mi miedo es que vuelva a intentar hundirme con la niña, que la utilice para hacerme daño”.