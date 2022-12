La impactante frase de Roberto Leal al ver a Cristina Pedroche embarazada

Roberto Leal es uno de los rostros más importantes de Antena 3, de hecho ha tenido el privilegio de ver embarazada a Cristina Pedroche. Le invitó a Pasapalabra y posiblemente él no lo sabía, pero la presentadora ya estaba en estado de buena esperanza. Según Lecturas, revista autora de la exclusiva, cuando coincidieron Cristina ya sabía que sería madre en 2023.

Roberto Leal, sin saber absolutamente nada de este asunto, pronunció una frase impactante que ahora cobra mucho sentido. Tres palabras: “Estoy flipando muchísimo”, comentó al ver que la mujer de Dabiz Muñoz tenía bastante agilidad en el juego. Según las fechas que publica Lecturas, ya conocía su embarazo cuando acudió al plató de Leal.

Roberto es un maestro del espectáculo y está claro que no conocía la noticia porque de ser así habría hecho algún comentario. Tiene una gran destreza a la hora de generar contenido y sabe perfectamente cómo desvelar datos sin ser demasiado llamativo. Cabe la posibilidad de que estuviera guardando el secreto, pero la primera opción es más probable.

Roberto se ha ganado a pulso ser el presentador más importante de Antena 3, sin él la cadena no generaría tanta audiencia. Es un activo fundamental para la empresa, por eso la competencia está deseando que tenga un descuido para ficharle. En su momento se habló de que podría trabajar en Telemadrid, pero todo resultó ser un breve espejismo.

Leal mantiene una relación estupenda con sus compañeros porque todos le recibieron con los brazos abiertos cuando llegó. Siempre ha dicho que se sentía muy afortunado de trabajar con los grandes y que nunca pensó que llegaría tan lejos. De hecho se hizo famoso cuando ya tenía cierta edad, su intención nunca fue ser una estrella de la pequeña pantalla.

Roberto Leal cumple órdenes de sus responsables

Roberto mantiene cierta amistad con Pedroche, así que nunca le habría traicionado contando su secreto. La madrileña quería anunciar ella misma la noticia en las Campanadas, un programa que han preparado exclusivamente para ella. Según los datos oficiales, el momento más visto del año es cuando aparece con su vestido, un traje que siempre genera repercusión.

Leal pronunció una frase al verla embarazada, aunque él no sabía que dentro de ella estaba creciendo un bebé. Aplaudió su destreza y reconoció su gran mérito: siempre se esfuerza al máximo por conseguir todo lo que se propone. Por eso le ha dado tanta rabia no poder ocultar hasta el final que va a ser madre, quería contar ella los detalles.

El líder de Paspalabra fue el primero en disfrutar de la noticia y eso no que supuestamente no imaginaba lo que estaba por venir. Las redes sociales manejan una teoría: sí era conocedor de la noticia y no dijo nada por órdenes de sus responsables. A todos le interesaba que la comunicadora diera la exclusiva en las Campanadas de Antena 3.

Roberto Leal es la estrella más cotizada

Roberto tiene mucha repercusión dentro y fuera de la pequeña pantalla, de hecho es propietario de varios negocios. En su momento contaron que estaba creando una productora para organizar un programa en Telemadrid, pero no se ha vuelto a saber nada. Supuestamente le advirtieron de que este espacio no podía coincidir con Pasapalabra, pero realmente nadie demostró ningún dato.

Leal se ha hecho con un ejército de fieles defensores que siguen sus pasos sin cuestionar nada. Por eso triunfará en cualquier parte y algo muy parecido le sucede a Pedroche, por eso son amigos. Los dos son talentosos y humildes, por eso han llegado tan lejos.

