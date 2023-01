Fran Perea se rompe tras confirmar la pérdida: 'Y ahora, nosotros sin ti'

Fran Perea está atravesando una de las semanas más duras de toda su vida. Hace unas horas, el actor de Los Serrano daba una mala noticia a través de sus redes, y no era otra que la muerte de un familiar a la edad de 72 años.

Fran Perea ha dicho adiós a su padre, José Joaquín, que dejaba este mundo y hundía por completo la moral de un artista que ha sabido reinventarse. Y todo después de que saltase a la fama de buenas a primeras con aquella exitosa serie de Telecinco.

Fran Perea tenía en su padre a un pilar clave en su vida y ahora llora su muerte cuando menos esperaba este final tan desgraciado. Un adiós para un hombre que siempre ha confiado en él y que le ha dado todo el cariño a lo largo de su vida.

Fran Perea confirma la noticia que le deja hundido

En las últimas horas, Fran Perea volvía a las redes sociales, en las que ha recibido el apoyo unánime de sus miles de seguidores. Lo hacía para recordar la figura de su padre, un hombre que le ha enseñado a ser persona. Y gracias a sus consejos se ha convertido en unos de los artistas más polifacéticos del panorama nacional.

| Instagram @frnperea

Fran Perea escribía unas palabras que han provocado cientos de comentarios y miles de likes. Sin duda, el intérprete de Los Serrano tenía que desahogarse de alguna manera. Pues bien, ha cogido su cuenta de Instagram para que todo el mundo sepa cómo era realmente José Joaquín Perea.

Junto a varias imágenes y recuerdos, Perea ha publicado un texto desgarrador en el que habla de su padre como una figura vital en su vida. Habla de él como el hombre que "invitaba a soñar".

Fran Perea y el emotivo homenaje tras la muerte de su padre

Perea ha echado la vista atrás y ha recordado los paseos que daban juntos o las historias que les contaba a sus nietos. Además, en tono jocoso, el actor confesaba que hacían "el ganso que siempre se nos dio bien", ha sostenido.

| Europa Press

A su padre, Fran Perea también le debe su amor por el teatro. Entre sus cientos de recuerdos junto a él, ha rescatado el de una comida en Motril con amigos y familia. Y otros de cuando Fran era más joven y que refleja el amor que se profesaban el uno al otro.

Ahora, llora su pérdida aunque sabe que tiene el apoyo de los suyos y de la legión de seguidores que le acompaña siempre.

"Estamos desbordados de cariño"

"Y ahora nosotros sin ti, no sé cómo se hace, te lo juro. El tiempo irá curando, pero me muero cada segundo pensando que no puedo compartirlo contigo", escribía sin consuelo Fran Perea. Mientras, en la última parte de esta carta tan emotiva agradecía todas las muestras de cariño que están recibiendo en las últimas horas.

| Europa Press

"Estamos desbordados de cariño", ha confesado. A su vez, ha querido poner de manifiesto su deseo de quedar con aquella gente que más le ha apoyado en estos duros momentos.

Tras la muerte de su familiar, Fran Perea se ha visto obligado a cambiar sus planes profesionales. Así, ha cancelado hasta nuevo aviso la función de Retorno al Hogar. Una obra en la que estaba inmerso actualmente y tiene funciones programadas hasta febrero.

Además, este trabajo en el teatro no le quita tiempo para avanzar en su disco 1 más 1 son 20, por el que se ha esforzado notablemente. Y sobre el que hace unos días, desvelaba la fecha del comienzo de la gira del citado disco.

