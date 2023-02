Fran Antón vuelve a ser noticia en ‘Sálvame’: ‘Completamente enamorado’

Fran Antón es un actor que hace unos meses se convirtió en protagonista de la prensa rosa. Lo que sucedió fue que se vino a indicar que tendría más que una amistad con Kiko Hernández. Desde entonces, aunque han intentado ocultarlo, se les ha pillado juntos y ahora un rostro de Telecinco ha hablado alto y claro sobre el asunto.

En concreto, ha sido Belén Esteban la que ha reconocido abiertamente que cree que hay algo entre Fran y su amigo. Incluso se ha atrevido a dejar de manifiesto que a este último lo ve muy enamorado y que es feliz por él.

Fran Antón, estupefacto ante las palabras de Belén

El actor melillense es consciente de que desde hace meses se le vincula sentimentalmente con el exconcursante de Gran Hermano 3. La prensa no deja de seguirles y les ha conseguido captar más de una vez juntos de escapada e incluso con las hijas de Kiko. De ahí que cada vez crezcan más los rumores de que están viviendo una hermosa historia de amor.

Fran ha visto que siempre Hernández ha negado las habladurías y ha dejado claro que solo son amigos y compañeros en la obra Las Troyanas. Pero hay mucha gente que no le cree. Y una de las personas que considera que miente es Belén Esteban.

Antón se ha quedado estupefacto cuando la de San Blas ha dicho en directo de Sálvame lo que piensa que pasa entre los dos hombres. Lo ha hecho de forma directa y sin tapujos después de que Jorge Javier le preguntara: “¿Crees que Kiko está enamorado?”. Su respuesta ha sido esta: “Sí, completamente”.

“Y si me preguntas si creo que está con Fran Antón, te digo que sí, aunque se enfade conmigo. Es más, le deseo toda la felicidad del mundo”.

El aludido ante estas palabras de su compañera lo que ha hecho es comenzar a reír a carcajadas. Y esto ha hecho que ella haya decidido seguir hablando: “Voy a decir más. No quiero que él se moleste, pero voy a contar algo”.

“Un día se acaba el programa, en el que habíamos estado más de tres horas hablando de Fran Antón. Y llego a mi casa dándole vueltas a la cabeza. Llevo 13 años a su lado, sé que es muy reservado y le respeto y le conozco”.

A lo que ha añadido: “Entonces le llamo por teléfono y le digo: 'Mira, a mí me da igual que estés con Fran, con un elefante o con un hipopótamo. Yo lo que quiero es tu felicidad. Si tu felicidad es estar con él, yo me alegraré con locura y si tu felicidad es estar con un hipopótamo, también'”.

“A mí, Kiko no me ha asegurado nada, pero yo creo sinceramente, aunque sé que se va a enfadar, que están juntos”.

Esto no ha gustado nada al colaborador, que le ha dicho muy serio: “Pues sí, me enfado contigo. Como no hay nada, no puedes decir que crees que estamos porque no”.

A Esteban no le ha importado que este haya negado el romance. Ha vuelto a reiterar: “Lo creo porque es muy sencillo: lo veo feliz”.

Fran Antón sabe del revuelo

Fran Antón ha visto que lo dicho por la ex de Jesulín ha vuelto a poner sobre la mesa el posible romance entre los dos. Además, ha propiciado que los espectadores hayan dado su punto de vista sobre el mismo en redes. Y lo cierto es que hay opiniones de todo tipo.

Así, hay quienes piensan igual que ella y les parece mal que los protagonistas lo nieguen: “No entiendo nada. Parece mentira que en el siglo en el que estamos y con la lucha que hay, que Kiko no reconozca las cosas y eduque así a sus hijas”. Y en esta misma línea encontramos: “Ser valientes, decir la verdad ya y dejar de jugar”.

También están los que creen que hay relación y no entienden que Antón pueda tener de pareja al colaborador. Ejemplos son mensajes como “Qué estómago tiene que tener”.

Aunque igualmente hay quienes ven bien el romance: “De ser cierta la historia de amor, me alegro mucho por ellos”.