Fran Antón publica una foto que aclara todo lo de Kiko Hernández

Fran Antón se ha convertido en uno de los rostros más buscados del momento, a pesar de que no tiene intención de convertirse en noticia. Nunca ha hablado con la prensa y ya son muchos los que conocen su secreto, pero la historia no ha hecho más que empezar. Según cuentan, tiene familia en Melilla y pensó que era una buena ciudad para esconderse con Kiko Hernández.

Fran Antón ha sido acusado de estar aprovechándose del colaborador, pero es completamente mentira: está haciendo todo lo contrario. Ha publicado algo que aclara todo: es cierto que estuvo con Kiko en Melilla, pero también hubo otros amigos. No es verdad que hayan hecho un viaje romántico ni familiar, como quieren dar a entender en Sálvame.

| Cedida

Kiko Hernández se ha mostrado muy enfadado con su programa y ha dejado claro que no va a consentir más atrevimientos. Entrará en el juego cuando considere oportuno, pero en este caso prefiere retirarse porque todo es una gran manipulación. Asegura que si fuera novio del actor no tendría problema el decirlo, a pesar de que siempre ha sido muy reservado.

Fran ha aclarado todo con una imagen, lo que demuestra que no tiene intención de ganar dinero aprovechándose de este tema. Lo único que le interesa es que la polémica pase rápido porque le está perjudicando a su faceta artística. Lleva muchos años trabajando y siempre ha demostrado ser un gran profesional, no necesita estar en el foco mediático para tener éxito.

Antón ha compartido una imagen muy significativa, la publicación es en la misma casa en la que supuestamente estuvo su amigo. Hay comentarios de otros compañeros que aseguran que estuvieron en la misma fiesta, lo que demostraría que Sálvame miente. Kiko tiene razón: en ningún momento ha hecho una escapada familiar con Fran.

Kiko Hernández ha dado la cara por Fran Antón

Fran puede estar tranquilo porque su compañero de trabajo ha dado la cara por él, lo ha hecho en Sálvame y lo ha contado todo. Reconoce que pasaron juntos la Nochevieja y admite que también estaban sus hijas, pero no ve nada extraño en este detalle. Antón ya lo ha aclarado todo en las redes sociales y él no quiere seguir alimentando el revuelo.

| Sálvame / Telecinco

Kiko ha desmentido la información que ha dado Telecinco: dicen que para que no le vieran con Fran decidió meterse en un maletero. “Eso es mentira, es mentira, no me metí en ningún maletero y los testigos pueden asegurar que vaya en pelotas, pero no”. Está muy enfadado, cree que sus compañeros deberían haber confirmado la información con él antes de lanzarla.

“Le digo a la dirección del programa y al informador que toda esa información es falsa, absolutamente falsa”, asegura Hernández. Quiere proteger a Antón porque él no quiere ser un personaje público y toda esta polémica le está incomodando. Seguirán siendo amigos y no cambiará nada entre ellos, pero a partir de ahora deberán ser más cuidadosos.

Fran Antón no tiene nada que ocultar

Fran podría haberse lucrado con toda esta historia, pero ha preferido pronunciarse en sus redes sociales. Además ha roto el silencio sin ningún tipo de intención, lo ha hecho sin darse cuenta. Ha compartido una publicación y analizándola se aclara todo: ni él ni Hernández están mintiendo.

Kiko está muy molesto y ha prometido que no dirá nada para quedar bien con el programa, solo va a reconocer la verdad. “Estáis buscando que diga que es mi pareja y que estoy muy enamorado y no”, ha zanjado. De momento no ha tomado acciones legales contra ningún medio, pero no sería de extrañar que pasará pronto a la acción.

