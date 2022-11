Fran Antón desaparece y preocupa a su verdadera familia

Fran Antón, amigo íntimo de Kiko Hernández, está más agobiado que nunca después de que se ha visto expuesto demasiado en los últimos meses.

Y todo tras salir a la luz un tema personal que atañe a este y al colaborador de Sálvame tras ver publicadas varias fotos de ellos juntos. Así, los rumores de una posible relación se han disparado por momentos.

Mucho se ha hablado de la posible relación que podrían tener el televisivo y el productor. Lo cierto es que Fran Antón está sufriendo más de lo previsto por el ruido mediático existente en torno a su persona.

En las últimas horas, este ha decidido dar el plantón a la directora de un corto en el que ha sido productor ejecutivo. Hablamos de Josele Román, una veterana artista conocida por todos.

Fran Antón, acorralado, decide desaparecer por un tiempo

Estamos hablando de que Fran tenía que estar el pasado jueves en un céntrico local madrileño para presentar el corto Cambio de giro. Y todo apuntaba, en un principio, a que el productor acudiría a este estreno que era tan importante para la citada Josele Román.

| Cedida

El caso es que no ha habido rastro de él por la Sala La Reserva junto a la Plaza de Santa Ana de Madrid. Allí estaba citado Antón a las 20:00, pero ha decidido no presentarse a dicho estreno.

Con todo, el amigo íntimo de Kiko ha preferido quedarse en casa, provocando cierto estupor en Josele y el resto de miembros que se han dedicado a este corto. Una de las protagonistas del mismo es Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia.

El amigo de Kiko Hernández no soporta la presión y les deja vendidos

Lo que está viendo desde su casa en el programa en el que trabaja Kiko no le está gustando un pelo.

Y aunque este jueves atendía la llamada del programa de Telecinco, este se mostraba reacio hablar de su relación con él. Con todo, educadamente colgaba la llamada en apenas unos segundos.

| EspañaDiario

Lo cierto es que está estrecha amistad entre Antón y Hernández sigue dejando un poso de ambigüedad que no acaba de aclarar si tienen algo más que una amistad. Son dos compañeros que trabajan juntos en el teatro y que quizás pudieran tener algo más que una simple relación.

En los últimos días, ambos han sido fotografiados en Vejer de la Frontera. Eran portada de una conocida revista del corazón, pero el colaborador no le daba mayor importancia a que ambos aparecían muy juntos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Así, el madrileño explicaba el motivo de haberse encontrado con él. Y es que este viajó hasta Málaga el pasado fin de semana para estar en el estreno de la nueva obra de teatro de su amigo.

Josele Román no se esperaba esta ausencia

Aunque el programa en el que trabaja quería hacer ver algo más entre Fran y el exconcursante de Gran Hermano, este sigue negando que sean pareja.

| Europa Press

La realidad es que Kiko está cansado de que le mencionen a Fran e incide en que no deben de estar exponiendo a un hombre que es anónimo. Afirma que es una persona que no quiere entrar en este circo mediático, pero desde Sálvame no le están haciendo mucho caso.

Fran Antón ha desaparecido, si bien el 28 de noviembre tiene otro estreno. Se trata de la obra Las Troyanas junto a Kiko, y suponemos que ese día sí acudirá a la cita.

Veremos si el enfado de Josele Román, más que justificado, se le pasa del todo cuando tengan una conversación. Ahí, Fran podrá explicarle los motivos por los que no ha acudido a una cita tan especial para la veterana actriz española.