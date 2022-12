Fran Antón confirma que Kiko Hernández ha vendido las fotos comprometidas

Fran Antón es actor y no quiere cruzar los límites, pretende que el público solamente se haga eco de su vida profesional. El problema es que es amigo de Kiko Hernández, pasa mucho tiempo con él y todo lo que hace el colaborador le repercute. Según han contado en Sálvame, Kiko ha filtrado unas imágenes muy comprometidas a Diez Minutos, su publicación de cabecera.

Fran Antón se ha quedado realmente sorprendido, pensaba que su compañero de teatro era “uno de los intocables de Sálvame”. Pero los tiempos cambian y ya no está tan protegido como antes, por eso Miguel Frigenti le ha acusado de ser el responsable de todo. Kiko estuvo en casa de María Teresa Campos y varios reporteros estaban esperándole en la puerta.

| Fran Antón @franantonlopez

Fran sigue asimilando la situación y todavía no se ha pronunciado, de hecho no tiene intención de romper su silencio. Le han hecho una entrevista a la salida del teatro y ha sido amable con todos los periodistas, pero ha mantenido las distancias. También ha rechazado ser concursante de Supervivientes 2023 porque no quiere saber nada de la crónica social.

El periodista Antonio Montero asegura que hay tres topos en la familia Campos y poco a poco han salido los nombres. Supuestamente Belén Rodríguez y Carmen Borrego llamaron a la prensa en una de las reuniones que organizó María Teresa. La sorpresa ha venido cuando la presentadora Adela González ha dado paso a Miguel Frigenti, quien ha señalado a Kiko.

Fran sigue al margen de todo y no piensa dar explicaciones, sabe que las imágenes son controvertidas y el asunto complicado. Es un tema jugoso porque las fotos demostraban que Kiko se había sentado en la misma mesa que Alejandra Rubio. Entre ellos hay una relación nefasta, por eso llamó tanto la atención que accedieran a comer juntos.

Fran Antón ha perdido mucho dinero

Fran está centrado en su carrera y no quiere formar parte del corazón, por eso acaba de perder una cifra cercana a los 30.000 euros. Es lo que le han ofrecido por participar en Supervivientes, pero él no quiere dar motivos para recibir ataques. Lo que sí ha hecho ha sido hablar tranquilamente con los reporteros que le estaban esperando a la salida de Las Troyanas.

| Sálvame / Telecinco

Antón solamente ha hablado de su amigo para dejar claro que es un buen actor, no ha contado nada sobre su amistad especial. Es cierto que han encajado muy bien, pero nadie puede decir que son novios porque no existen pruebas en este sentido. En Telecinco lo dan por hecho, pero ningún medio ha conseguido imágenes para demostrar lo que hay entre ambos.

Kiko Hernández tiene motivos para estar molesto con Sálvame porque en muy poco tiempo le han involucrado en varios revuelos. Primero le acusaron de tener un novio secreto, después de deber 100.000 euros a Belén Ro y después de ser un aprovechado. Dicen que fue a una conocida tienda de Madrid y se llevó ropa sin pagarla, solo por hacer publicidad.

Fran Antón ha tomado una decisión tajante

Fran se ha dado cuenta de cómo funcionan los programas de Telecinco y está intentando no verse perjudicado. Es complicado porque es una cadena con mucho peso, pero él sabe cómo actuar en cada momento. Por eso ha sido cordial con los periodistas que estaban esperándole en el teatro, ha hablado con todos en un tono educado.

Kiko Hernández deberá aclarar si vendió sus imágenes en casa de María Teresa Campos, tal y como asegura Miguel Frigenti. De momento Antón ha confirmado que le han acusado y que supuestamente existen pruebas. Antonio Montero recuerda que estas fotos se publicaron en la revista en la que trabaja Kiko, dato muy significativo.