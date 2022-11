Fran Antón confiesa si Kiko Hernández es su novio: 'Lo ha hecho muy bien'

Fran Antón lleva siendo noticia en nuestro país desde hace meses. Y todo porque se rumorea que puede tener algo más que una simple amistad con un rostro conocido de Telecinco. Nos estamos refiriendo a Kiko Hernández.

Especulación que se ha visto acrecentada últimamente por las continuas imágenes que se han tomado de los dos de viaje. Hasta el momento el actor se ha mantenido en silencio y no ha querido hablar del asunto. Pero ahora ha roto su mutismo y ha optado por hablar con la prensa.

Fran Antón da un primer 'requiebro' a los medios

El melillense está metido de lleno en un proyecto junto a Kiko. Exactamente está ejerciendo como director de la obra Las Troyanas, en la que el colaborador de Mediaset trabaja como actor y productor. Obra que se estrenó ayer en el Teatro Amaya de Madrid y que reunió a mucha prensa.

Existía el 'morbo' de verlos juntos en el photocall. Sin embargo, esto no se produjo. El exconcursante de Sálvame fue el único que posó y atendió a los medios presentes, incluido el programa en el que trabaja.

Como es lógico, se le preguntó por la ausencia de Fran Antón en ese momento y fue muy claro. Afirmó: “Él no quiere nada de medios de comunicación, pero si posa o no es algo que decide él”.

De esta manera, el de Melilla daba un primer esquinazo a la prensa y optaba por mantenerse en segunda línea. Eso sí, su postura no impidió que luego, en los aplausos del público tras la representación, fuera captado junto a Kiko en el escenario.

Fran Antón finalmente ha hablado

El actor y director, como era de imaginar, fue esperado tras la finalización de la obra por la prensa. Esta pudo captarle saliendo del teatro sin la compañía de su amigo. Como es lógico, se le preguntó por el estreno, lo que le llevó a romper su silencio: “Ha salido muy bien, muchísimas gracias”.

Así, por primera vez, Fran Antón se atrevía a responder a las preguntas de los medios. Y esto propició que los reporteros no dudaran en ponerle sobre la mesa los rumores de idilio con el famoso. Sin embargo, lo único que consiguieron sacarle fue un “gracias”.

No obstante, al ser preguntado qué destacaba de Hernández, ha afirmado: “Que lo ha hecho muy bien en la obra. Gracias, muchas gracias”. De esta forma ha desvelado que no son novios, era el momento perfecto y no lo ha aprovechado.

| Cedida

Y tras pronunciar estas palabras, Fran se marchó en coche del lugar junto a unos amigos, como recoge Lecturas. No sabemos si se fue a casa o a algún local para encontrarse con Kiko y los demás actores del reparto de Las Troyanas. Antón, según ha salido publicado, ha hablado con varios medios para explicar que no está enamorado del colaborador, solo son amigos.

Sea como sea, lo que es innegable es que el melillense va a continuar siendo visto con el colaborador de Sálvame. Claro, porque tras la otra representación de dicha obra que tendrá lugar hoy en Madrid, empieza la gira. Y esto les va a llevar a los dos y al resto del equipo a viajar juntos por todo el país.

Esta circunstancia va a acrecentar sin lugar a dudas los rumores de noviazgo, que siguen sin confirmarse ni desmentirse. Lo que sí ha conseguido desvelarse es que la relación de amistad entre Hernández y Marta López ha superado el bache en el que estaba. Y es que ayer ella no dudó en acudir al estreno para desearle lo mejor al madrileño.

Es más, al concluir la representación, ella afirmó a los reporteros presentes: “La recomiendo a todo el mundo, es una pedazo de obra. Kiko está guapísimo y lo hace fenomenal”.