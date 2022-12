La foto de Rocío Carrasco recién operada y al lado de sus dos hijos

Tras el cumpleaños de David Flores, la polémica volvió a avivarse con respecto a si su madre, Rocío Carrasco, le habría felicitado. Además, la felicitación pública de Marta Riesco a través de las redes sociales solo consiguió poner aún más en jaque la actitud de Rociíto.

Las redes sociales siempre se encargan de rescatar aquellas imágenes que hemos olvidado. Ahora, un usuario ha viralizado una imagen de Rociíto que ha supuesto todo un revuelo.

En ella aparece Rocío Carrasco recién operada tras el duro accidente de tráfico que sufrió en el año 2000. Pero además, en dicha instantánea no aparece sola, está en compañía de sus hijos, Rocío y David, cuando aún eran muy pequeños.

Rocío Carrasco y la imagen que lo ha revolucionado todo

Rocío Carrasco ha vivido unas semanas de lo más convulsas. Tras aparecer como concursante en la nueva edición del Mediafest y el cumpleaños de su hijo David, la hija de 'La más grande' se colocaba en el centro de la polémica. David Flores cumplía 24 años la pasada semana y su hermana, Rocío Flores, le organizaba una fiesta sorpresa que difícilmente podrá olvidar.

| Telecinco

Lo cierto es que a la fiesta fueron muy pocos invitados, a petición de Flores. Eso sí, no faltaron los más allegados, entre ellos, su hermana, Antonio David y su pareja, Marta Riesco. Sin embargo, la reportera hacía saltar todas las alarmas con una polémica e incendiaria felicitación que colgaba en su perfil de Instagram.

La periodista quiso mostrar públicamente el cariño y amor que tiene por David, y no dudo en usar sus redes para ello: "Feliz cumpleaños a la persona más buena y más preciosa del mundo. Conocerte es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Te quiero Deivid", escribía la reportera.

Muchos usuarios en redes sociales señalaban que esto era un intento de llamar la atención. Pero algunos iban más allá afirmando que busca atribuirse un papel que no le corresponde.

Por ello, las redes han puesto el grito en el cielo y la marea fucsia ha querido pronunciarse al respecto. Una usuaria rescataba una fotografía de hace más de veinte años, donde aparece Rocío Carrasco recién operada y con sus hijos.

El texto de la imagen era muy contundente: "Marta Riesco no es la madre de Rocío ni de David. Olga Moreno no es la madre de Rocío ni de David. La única madre de estos 2 niños se llama Rocío Carrasco Mohedano, le pese a quién le pese", escribía la usuaria.

Rápidamente la fotografía se viralizaba por todo Internet llegando incluso a alcanzar más de 500 likes en Twitter.

Marta Riesco se pronuncia sobre la polémica

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta la periodista. Marta también era acusada de hacer algo muy parecido con Lola, la hija de Olga Moreno y Antonio David.

| GTRES

Lejos de calmar las aguas, la reportera subía una storie en Instagram donde aparecía ella ayudando a la pequeña a hacer los deberes. Tras esto, muchos medios publicaron que esto se trataría de una pullita directa a Olga Moreno.

Ahora, la reportera de Fiesta ha querido pronunciarse y aclarar todas las polémicas asegurando que "ella no mete zascas": "Le felicité porque le quiero mucho y no tengo por qué no hacerlo. La gente sube fotos todo el rato. Me parecía una manera bonita de decirle que me alegraba mucho de haberle conocido", ha revelado.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp