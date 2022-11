La foto de Isabel Jiménez en el hospital que ha hecho saltar las alarmas

Isabel Jiménez sigue impactada después de saber que su amiga del alma y socia, Sara Carbonero, se veía obligada a ingresar en un hospital. La influencer ha acabado allí después de una revisión rutinaria que no concluyó de la mejor forma.

Lo cierto es que los médicos, para sorpresa de Carbonero, informaban a la periodista y amiga de Isabel Jiménez que debía de ser intervenida cuanto antes. Y es que algo no iba bien en esa revisión que pasa cada cierto tiempo la ex de Casillas tras sufrir un cáncer en 2019.

El caso es que Isabel Jiménez, que es casi como una hermana de la influencer, fue una de las primeras en acudir a la Clínica Universitaria de Navarra. Allí se encuentra ingresada la experiodista de Telecinco desde hace unos días.

A Isabel Jiménez se le ha visto llegar con un gran ramo de flores metido en una cesta que llevaba en su coche la presentadora de Informativos Telecinco.

La foto de Isabel Jiménez que provoca inquietud en el entorno de Carbonero

Ella se ha desplazado hasta el centro hospitalario para arropar a una persona vital en su vida. Una mujer por la que sufre lo indecible cuando vienen mal dadas.

| GTRES

Ha sido la revista Lecturas la que ha podido comprobar en exclusiva cuál es el estado de Isabel Jiménez. Esta se bajaba de su coche para entrar rápidamente a la citada clínica. Lo cierto es que su gesto serio delataba que su amiga Sara Carbonero no está pasando un momento nada bueno en su vida.

Tanto ella como el círculo más cercano de la periodista, su madre Goyi, su novio Nacho Taboada, y todos los que quieren a la influencer, han estado muy cerca de ella. Están siguiendo minuto a minuto las evoluciones de este ingreso del que aún se saben pocas cosas.

Isabel Jiménez siempre ha estado apoyándola en los peores momentos

Sí que se ha filtrado que los médicos tendrían controlada la situación acerca de la salud de Sara Carbonero. Habrían mandado un mensaje al entorno más cercano de la periodista para que todo se calme un poco después de una noticia que se filtraba ayer mismo.

| GTRES

Isabel Jiménez siempre ha estado ahí cuando Sara le ha necesitado. Ya cuando se le diagnosticó un cáncer de ovario en 2019, la dueña de SlowLove siempre ha puesto a su amiga por delante del resto de prioridades.

Además, Lecturas también ha compartido alguna fotografía de la madre de Carbonero, Goyi Arévalo, que tampoco se ha separado lo más mínimo de su hija. Son unos días en los que tendrá que apoyarla más que nunca para que vuelva a superar este trance que le ha sobrevenido de forma inesperada.

Sara se rodea de casi todos para superar este trance

Mientras sigue ingresada hasta que no haya novedades, su hermana Irene está haciendo las labores de cuidadora de sus hijos. El caso es que ella ejerce todo lo que puede de orgullosa tía de los pequeños que tiene la influencer en común con Iker Casillas.

De momento, Iker Casillas, que está trabajando como comentarista de Televisión Española en el Mundial de Catar, no ha vuelto a España. Lo cierto es que quería darle normalidad al asunto y tomaba la decisión de no quedarse aquí cuando supo que el estado de su ex no revestía gravedad.

A pesar de haber renunciado en principio a trabajar en el Mundial, aunque tenía un contrato cerrado con TVE, finalmente se decantó por viajar hasta allí. No sabemos si volverá antes de lo previsto o continuará con su labor de comentarista hasta el próximo 18 de diciembre.