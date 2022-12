La foto de Fidel Albiac con otra famosa que confirma los malos rumores

Fidel Albiac se ha mantenido en la sombra durante muchos años. Después de conocer a Rociíto, este cambiaba la vida de la hija de Rocío Jurado por completo.

Fidel Albiac fue su tabla de salvación y mucho se ha hablado de la relación que han mantenido a largo de estas más de dos décadas en las que han convivido juntos.

Del abogado se ha hablado sobre cómo ha influido en las decisiones que ha tomado Rocío Carrasco a lo largo de su vida. Especialmente, desde que falleció su madre, Rocío Jurado.

El caso es que ambos han sido uña y carne y han evitado entrar a desmentir ciertas informaciones que hablaban muy mal del abogado. Han sabido mantener la calma incluso cuando en los últimos tiempos han venido mal dadas y algunos han acusado al abogado de serle infiel a Rociíto.

Fidel Albiac sabe que la amistad va para largo

En los últimos tiempos, Rociíto ha hecho más vida social y el punto de inflexión de este cambio de vida de Rociíto fue la grabación de las docuseries para Telecinco. Y es que ha visto cómo mucha gente apoyaba el testimonio tan desgarrador que desveló en televisión.

| GTRES

La mujer de Fidel quería cambiar de vida tras mucho tiempo en silencio y lo ha hecho con el apoyo de su esposo y sus amigos. Por ejemplo, una de ellas es la cantante británica Sofía Ellar.

Lo cierto es que Sofía Ellar le tiene un gran cariño a Rociíto desde que la conoció en el homenaje que organizó la madrileña a su madre, Rocío Jurado.

Esto decía la famosa cantante sobre el momento en el que conoció a la madrileña. Desde ahí, ambas forjaron una bonita amistad que se mantiene con el paso del tiempo.

Fidel se ve con Sofía en la presentación de su disco

"La conocí en el homenaje a su madre y la verdad que agradecí mucho la canción que me dieron, que era la que yo pedí, que me ha acompañado mucho".

| GTRES

"Solo puedo estar agradecida", así se expresaba la cantante sobre aquel día en el que pudo ver cara a cara a la esposa de Fidel. Y es que para ella, fue una grata sorpresa conocerla tan de cerca.

Lo cierto es que Sofía no quiere hablar demasiado de una amistad que quiere guardarse para sí misma y en los últimos días decía esto sobre la hija de la chipionera.

La foto de Fidel con una cantante que confirma la relación

Preguntada por cómo se encuentra actualmente su amiga, Sofía afirmaba que "solo puedo hablar de mí o de mi carrera personal. Soy una persona que no me gusta nada, y menos delante de una cámara, atreverme a opinar sobre el estado de otra persona. Prefiero que ella os demuestre si está bien o no".

El pasado mes de septiembre, vimos a Rociíto y a su marido acudir a la presentación del nuevo álbum de estudio de Sofía. Y en ese acto lo cierto es que llamaba la atención el feeling que había entre la cantante y los dos miembros del matrimonio.

Fidel y su esposa posaron de la forma más sonriente en el día en que Sofía presentaba su nuevo trabajo, que lleva por título Libre. Además, Rocío también tuvo unas palabras más que halagadoras para su amiga Sofía.

"Es amiga, pero también es una artista maravillosa como la copa de un pino. Es genuina y diferente, que es lo más importante que una persona puede tener", concluía la madrileña.