La foto de Belén Rodríguez besándose con un actor: 'Es un león en la cama'

Belén Rodríguez y Kiko Hernández mantenían una sólida amistad hasta que hace unas semanas su estrecha relación se hacía añicos. Y todo después de que saliese a la luz que la colaboradora le prestó una notable cantidad de dinero, allá por 2017, para que pudiese pagar una deuda de Hacienda.

Kiko, que en un principio no quería aquellos 100.000 euros, acabó aceptando el ofrecimiento de la propia Belén.

Pero más tarde se supo que el colaborador fue traicionado después de contarle Belén a mucha gente que era un mal pagador y le pidió el dinero a toda prisa para sorpresa de Hernández.

Desde que todo saltase por los aires, muchos han opinado sobre esta polémica. Hasta que este miércoles, todo ha vuelto a dar un giro de 180 grados porque según una conocida revista del corazón, Belén habría estado enamorada de Kiko Hernández desde hace mucho tiempo.

Belén Rodríguez sigue en la picota tras la polémica con Kiko

"Estaba enamoradísima de él. Salían a cenar varias veces todas las semanas, pasaban juntos muchísimo tiempo, dormían uno en casa del otro habitualmente", desliza a Lecturas una fuente del entorno de ambos televisivos.

| España Diario

"Él no estaba enamorado de ella, la quería solo como amiga y se limitaba a dejarse querer", apuntaba a la revista. Con todo, han sido muchos de sus compañeros los que han notado que había un feeling especial entre los dos.

En los últimos días, se ha emitido un breve corte en Sálvame en el que Belén afirmaba que Kiko era "un león en la cama". Si bien acabó confirmando que no opinó así por experiencia propia.

"Yo siempre he pensado que la relación era no solo de amistad porque no los veía que se comportaran solo como amigos. Había broncas que eran más de pareja y creo que no es una cosa solo de Belén. Creo que han sentido algo tanto el uno como el otro", decía Carmen Borrego esta semana.

La foto de Belén besándose con el colaborador en 2017

Hoy recordamos lo que Lydia Lozano afirmó allá por 2017 tras ver una foto de ambos dándose un pico. "Pienso que a Belén siempre le ha gustado Kiko. Cuando hemos hablado de Kiko he notado que algo le gustaba".

| Instagram @be.belenrodriguez

Lo cierto es que a pesar de esta nueva información sobre la que fuera pareja de amigos íntimos, poco ha cambiado en los últimos días. Esta trama, que ha rellenado muchos minutos de Sálvame durante casi dos semanas, parece que ya no da mucho más de sí.

El caso es que Belén sigue sin dar la cara tras todo lo que se ha hablado de ella. Solo se ha dedicado a dejar de seguir a sus compañeros de programa en las redes sociales e incluso a bloquear a algunos de ellos.

Una amistad que parece rota para siempre

Mientras, se le ha visto pasárselo en grande en varios eventos de la noche madrileña. Aunque ha declinado a hacer cualquier tipo de declaración sobre la traición a Kiko.

| GTRES

Por su parte, el colaborador quiere dejar de una vez por todas este tema. Eso sí, sabiendo que será muy difícil recuperar una amistad que parece perdida para siempre.

Tras pasar unas semanas dolorosas, el madrileño quiere rehacerse y qué mejor manera que el estreno de Las Troyanas en el Teatro Amaya de Madrid. Una vuelta a las tablas en la que se le ha visto sonriendo y feliz. Este ha posado como aquellas personalidades y amigos cercanos que querían apoyarle en esta aventura teatral junto a su amigo íntimo Fran Antón.