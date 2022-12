Fonsi Nieto se preocupa al saber cuál es el nuevo trabajo de Alba Carrillo

Fonsi Nieto ha estado estos días de celebración, pues ha cumplido 44 años. De ahí que ha organizado una fiesta por todo lo alto, a la que no ha dudado en invitar a su ex y madre de su hijo mayor, Alba Carrillo. Una mujer que ahora le ha dejado con la boca abierta cuando ha conocido cuál es el nuevo trabajo que tiene.

El expiloto de motociclismo se ha quedado perplejo al ver que ella se ha convertido en concursante del Mediafest Night Fever. Un formato este en el que ha comenzado dándolo todo cantando una canción que es toda una indirecta a Jorge Pérez.

Fonsi Nieto, siempre apoya a Alba Carrillo

El sobrino de Ángel Nieto estuvo hace años con la citada modelo y fruto de su amor nació su hijo Lucas. Después se separaron y vivieron una ruptura complicada. Sin embargo, con el paso del tiempo limaron asperezas y ahora son grandes amigos.

Precisamente por la buenísima relación que tienen, Fonsi no dudó en su fiesta de cumpleaños en apoyar públicamente a Alba. Quiso posicionarse a su lado después de ver que ella ha sufrido numerosas críticas tras su historia con Jorge. El ahora DJ tiene claro que su ex está soltera y no tiene que rendir cuentas a nadie por los affaires que tenga.

Dado que la respalda, seguro que está encantado con que ella haya decidido olvidar el pasado y trabajar nuevamente con La Fábrica de la Tele. Tras un paso complicado de Carrillo por Sálvame, ahora se ha incorporado como concursante del Mediafest Night Fever.

Fonsi Nieto, perplejo ante las indirectas

El que fuera piloto ha visto que la madre de su hijo mayor se ha incorporado al programa musical por la 'puerta grande'. Sí, porque se ha atrevido a imitar ni más ni menos que, junto a Davinia, a Rocío Jurado.

Y la canción que ha elegido para meterse en la piel de la chipionera ha sido Ese hombre. Una composición que está llena de versos que ha dedicado a Pérez, porque durante su actuación se han impresionado fotos de él. Buena muestra de ello es que se ha entregado por completo al escenario al cantar “es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso”.

Fonsi ha sido testigo de que Carrillo lo ha dado todo en la actuación y por ello ha conseguido una estupenda valoración del jurado. Así, Cristina Rodríguez le ha dicho: “Has puesto mucha pasión y me gustas muchísimo”. Castelo, por su parte, ha manifestado: “Creo que estás en tu momento”.

“Tienes una capacidad muy buena y te sabes reír de ti misma muy bien. Eso juega mucho a tu favor y por eso la gente empatiza tanto contigo”. Y esto último es verdad, pues las redes se han llenado de mensajes alabando la actuación de la ex de Nieto.

Ejemplos son comentarios como “¿Pero qué es esta maravilla?”, “Maravillosa, ¡viva Carrillo!” y “Menuda reina”.

En esta misma línea encontramos: “Ha estado inmensa”, “Está en su salsa”, “Es una crack” y “Brutal como lo ha hecho. Puede caer bien o mal, pero es un monstruo televisivo”.

Eso sí, no a todos los espectadores les ha gustado que haya dirigido su canción a Jorge y que se hayan puesto imágenes de él. Y quienes han rechazado todo esto lo han hecho diciendo: “Esto es una vergüenza. Humillar así a una persona a la que llevan, por otro lado, días apaleando y arrastrando”.

Sin olvidar: “Qué manera de hacer daño”, “Vergonzoso, parece que es ella la pareja de Jorge” y “Se reitera la poca vergüenza de algunos. Sí, la poca vergüenza para entrar en el juego de romper familias y hundir personas. Qué mierda de programas”.

