Fonsi Nieto cambia de actitud y hace algo que deja muda a Alba Carrillo

Fonsi Nieto ahora está feliz con su nueva pareja, la periodista Maider Barthe, pero su relación más conocida fue con Alba Carrillo. Modelo que se encuentra en el foco mediático por su affaire con Jorge Pérez. Un asunto peliagudo este, porque él está casado, y está dando mucho de lo que hablar.

Es más, el propio expiloto de motociclismo, que tiempo atrás se llevaba muy mal con ella, ha decidido hablar. Y lo ha hecho posicionándose a su lado ¡Cómo cambian las cosas!

Fonsi Nieto apoya a Alba Carrillo

El sobrino de Ángel Nieto y la modelo hace mucho tiempo que tuvieron una sólida relación sentimental, fruto de la cual nació un hijo, Lucas, que tiene ahora 11 años. La ruptura llegó en 2012 y lo cierto es que no fue nada pacífica. De ahí que durante un periodo no se llevaron nada bien y tuvieron constantes tiras y aflojas.

Sin embargo, las cosas cambiaron y decidieron que reinara la cordialidad por el pequeño que tienen en común.

Tanto es así que, actualmente, tienen contacto y son amigos. Buena muestra de esto es que el DJ ha invitado a su ex a la fiesta que ha organizado por su 44 cumpleaños en Madrid. Fiesta a la que ella ha acudido en plena polémica por su tonteo con el ganador de Supervivientes.

Precisamente, al inicio de dicha celebración, la prensa le ha preguntado a Fonsi sobre la controversia de la madre de su hijo mayor. Él ha respondido diciendo: “Algo me han contado, pero yo no digo nada. Me lo ha contado ella, pero ahora se lo preguntáis cuando venga”.

Los reporteros presentes han insistido y ha dado una respuesta con la que deja de manifiesto el buen momento de la relación con Carrillo. Sus palabras exactas han sido estas: “La apoyo, es la madre de mi hijo y la quiero un montón. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero, al final, los niños sacan lo mejor de ti”.

“Te hacen recapacitar en muchas cosas y darte cuenta de que tanto el uno como el otro cometemos fallos”.

Fonsi Nieto sabe que la noticia sigue creciendo

El expiloto y Alba seguro que encontraron algún hueco en la fiesta para comentar el asunto en el que está metida ella. Un asunto que no se desvanece, sino que continúa creciendo. Así, después de que Jorge negara que se besara con su compañera, ha quedado en evidencia.

El guardia civil había negado que después del tonteo con su compañera de Ya es mediodía se hubieran visto en otro lado. Pero periodistas de Telecinco dijeron que mentía y, finalmente, Carrillo ha reconocido que sí se vieron. Incluso, ha contado que estuvieron en casa de Marta López y que resolvieron la tensión sexual no resuelta que había entre ellos.

Lógicamente esta afirmación ha generado un enorme revuelo y, además, ha comenzado a circular un rumor. Se ha venido a insinuar que todo lo sucedido pudiera estar 'orquestado' por Pérez y su mujer para ganar popularidad. Y es que, al parecer, estaban negociando participar en un reality y esta polémica les viene bien para mejorar el caché y para que acaben aceptándola a ella como concursante.

Ante estas últimas habladurías, el matrimonio ha decidido dar la callada por respuesta. Bueno, al menos ellos directamente, porque ahora tienen varias 'portavoces', como Isabel Rábago, que dan su versión. Esta, en concreto, ha explicado: “Muchas de las cosas que se han filtrado no son ciertas, como que él está durmiendo fuera de casa”.

