‘First Dates’: cuánto pagan los concursantes por comer y encontrar el amor

First Dates comenzó a emitirse hace casi siete años y se presentó como un formato innovador que no se sabía cómo iba a ser aceptado por el público. Y lo cierto es que a este ha gustado tanto que sigue en antena y se ha convertido en uno de los programas de los que más se habla en redes. No solo se comentan las citas diarias, también cuestiones generales como cuánto pagan los concursantes por las cenas y encontrar a su media naranja.

Dicho dato económico se ha sido desvelado y deja de manifiesto que intentar dar con el amor está al alcance de cualquier bolsillo.

First Dates ve salir a la luz la cuestión monetaria

First Dates no es el espacio de televisión que más audiencia consigue, pero sí es uno de los que más se habla en redes. Y es que el espectador no puede evitar compartir sus impresiones sobre las citas que se emiten. Citas en las que puede pasar cualquier cosa, a tenor de todo lo que hemos visto hasta el momento.

Pero es que además, los seguidores del programa presentado por Carlos Sobera también exponen sus dudas. Entre ellas, por ejemplo, está cuánto les cuesta el menú que las parejas toman mientras se conocen. Pues bien, ahora han podido descubrirlo.

En efecto, se ha revelado que el restaurante no existe en realidad, es solo un plató. Y también que, aunque siempre pensamos que las parejas disfrutan de una cena, no es así, pues a veces graban el programa por la mañana o por la tarde. Eso sí, el menú que se les ofrece es siempre el mismo.

Al parecer, dicho menú, que se compone de más de diez opciones para elegir, se compone de primer plato, segundo plato y postre. Su precio es cerrado, siempre cuesta 15 euros por persona.

Y aquí llega un dato curioso. En First Dates, una vez que se acaba la cita, a los participantes se les devuelve la cantidad que han pagado por la comida.

Aunque hay una excepción. Si uno decide invitar a su pareja durante la velada solo se le devuelven sus 15 euros, no los de la otra persona. Vamos, que si invita sabe que 15 euros los 'pierde'.

First Dates ha vivido la cita más viral de su historia

First Dates nos ha dado momentos realmente únicos a lo largo de estos casi siete años en antena. Hemos visto citas surrealistas, concursantes con egos increíbles, citas a tres...

Sin embargo, estos días los seguidores del formato de Cuatro se han encontrado con la pareja que quizás ha pasado a ser la más viral de la historia del mismo. Sí, porque las redes se han llenado de memes, comentarios e incluso versiones del encuentro desde hace días. Y todo porque la actitud del chico ha sido realmente ridícula, vergonzosa y patética, es así.

Med es un chico de 27 años que llegó a First Dates con la intención de enamorarse, aunque era difícil porque de quien está más enamorado es de sí mismo. Su cita fue con Luisa, una médico de 26 años, educada y correcta que aguantó las impertinencias de él y sus aburridos comentarios sobre fitness. Es más, soportó que le hiciera un 'examen' sobre salud, a ella, que ha estudiado Medicina.

La joven rechazó volver a quedar con él y él dijo que tampoco quería una segunda cita, pero que le ofrecía su amistad. Y aquí fue cuando la chica reaccionó consiguiendo los aplausos de todo el mundo: “No quiero ni una amistad”.