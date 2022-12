Fidel Albiac toma una dura decisión tras la deslealtad más inesperada

Fidel Albiac ha tenido que tomar partido en relación con la infidelidad de la que todo el mundo habla. Y es que, a pesar de que el marido de Rociíto nunca ha participado en la vida pública, no ha tenido ningún problema en posicionarse públicamente.

Hace apenas unos días, varios medios de comunicación se hicieron eco de una inesperada noticia: Jorge Pérez le habría sido infiel a su mujer con Alba Carrillo durante la última fiesta de Unicorn Content.

| GTRES

En las últimas horas, ambos protagonistas de este bombazo han salido públicamente a dar la cara por lo que ha sucedido. Y, aunque ambos están muy arrepentidos de lo que ha pasado, todo apunta a que la relación de amistad entre estos dos colaboradores de televisión ha terminado para siempre.

Y es que, las diferentes versiones de lo que pasó aquella noche han conseguido separar por completo al guardia civil y la gran amiga de Fidel Albiac.

Ahora, la modelo ha vuelto a hablar alto y claro sobre todo lo que pasó, según ella, aquella noche. La colaboradora de televisión se ha convertido en la protagonista de la última entrega de Nos hemos liado, el podcast que presenta en Mtmad, donde ha hablado acerca de cómo ha vivido ella estos últimos días.

Fidel Albiac, el gran apoyo de Alba Carrillo

Fidel Albiac y Rociíto siempre le han mostrado todo su apoyo a la modelo y en esta ocasión no iba a ser distinto. Tal y como ha confesado Alba Carrillo, el abogado ha estado muy pendiente de ella en los últimos días.

Aprovechando la visita de Alexia Rivas a este formato de Mediaset España, la exsuperviviente ha confesado lo mal que ha estado: "He llorado mucho esta semana".

"Ayer me pegué una llorada y me duele mogollón la tripa. Estoy como revuelta, pero no por todo lo que está pasando, sino porque me siento defraudada. Siento que hay compañeros de trabajo que no se han portado bien y por el machismo".

| MTMAD

Además, la gran amiga de Fidel Albiac no ha querido dejar pasar la ocasión para mostrar su decepción con Jorge Pérez. "No era mi amigo íntimo, pero sí le consideraba amigo y en cosas me está dejando al pie de los caballos… Y luego que si hablo".

Y es que, según ha confesado Carrillo, su relación de amistad se ha terminado porque "me he dado cuenta de que yo le estoy protegiendo a él y él a mí, poco".

"Responsabilízate ya un poco porque me estás dejando caer que no querías y si querías… Él sigue manteniendo que no hubo beso y yo sigo diciendo a la gente que me remito a las imágenes".

Por eso, Alba ha decidido dejar de proteger al exsuperviviente públicamente porque ya se ha cansado de todo lo que el televisivo va contando a sus espaldas. "Hubo un lanzamiento de cuello conjunto y estoy harta, ya basta porque yo me lanzaba y tú a mí. Yo también tengo familia".

Para poner punto y final al tema, la amiga de Fidel Albiac quiso aclarar cómo está su relación a día de hoy: "Examigo no es, pero me duele que haya dicho unas cosas delante y otras detrás. Hay que ser coherente".

| España Diario

Por otra parte, Alba Carrillo ha querido agradecer públicamente todo el apoyo que ha recibido. Y es que, después de asegurar que Dulce Cantalapiedra y Esther Doña se han puesto en contacto con ella, la tertuliana ha asegurado que, una vez más, el marido de Carrasco no le ha fallado.

"Me llamó Fidel y no Rocío, pero creo que lo hizo en nombre de los dos porque cuando me rompí el brazo me llamó Rocío y no Fidel", ha comenzado explicando la televisiva.

"Fidel siempre está. Cuando dicen cosas malas de él, tengo que decir: 'sois unos mongólicos' [...] Me dijo: "No dejes que te lapiden, tú no has hecho nada y quien tiene la responsabilidad es él".