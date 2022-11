Fidel Albiac pilla llorando a su mujer y asume que nunca va a perdonar

Fidel Albiac estaba expectante por lo que iba a suceder este lunes en el plató de En el nombre de Rocío. Y todo después de que el periplo por los platós de Telecinco de su mujer, Rocío Carrasco, llegase a su fin, al menos por ahora.

Fidel Albiac era consciente de que iba a producirse una despedida que sería más emotiva que nunca. Así las cosas, Jorge Javier ha querido dedicarle unas sentidas palabras a Rociíto, y esta no ha podido dejar de llorar embargada por la emoción del momento.

"Rocío, esto llega a su fin. Madre mía, no me quiero yo marcar un discurso llorando. Nos has dicho en muchas ocasiones lo importante que es este programa para ti...", comenzaba mientras se le entrecortaba la voz.

Fidel Albiac asiste al derrumbamiento de su mujer en pleno directo

"Yo creo que no voy a poder hacerlo sin llorar", confesaba el presentador de Badalona, que le ha preguntado a María Patiño si podía seguir con el 'speech'. Y es que el de ayer fue uno de los momentos más emocionantes desde que el presentador trabaja en televisión.

María Patiño no podía hacer mucho más que el catalán y afirmaba que también "estaba muy emocionada". El testimonio de Rocío ha supuesto un punto de inflexión en la manera de enfocar este caso mediático y el sufrimiento que ha vivido la madrileña durante todos estos años.

Jorge Javier se mostraba más humano que nunca y dejaba sus sentimientos a flor de piel. Lo hacía para que la audiencia sepa que hay algo más en su interior que el 'pequeño dictador' que a veces saca a relucir cuando se pone delante de las cámaras.

La "sanadora" despedida de Rociíto tras contar su sufrimiento

"Ha llegado el momento de que también nosotros te digamos lo importante y especial que has sido para nosotros", le decía Jorge Javier a Rocío Carrasco. Nos referimos a un plano final que sin duda va a ser recordado por los fieles seguidores de Rociíto durante esta travesía que ha durado casi dos años.

Rocío ha abrazado posteriormente a Jorge Javier y ha emocionado, sin duda alguna, a su marido Fidel Albiac. Este se encontraba en plató detrás de las cámaras siguiendo cada detalle de esta despedida, que veremos si es solo un 'hasta luego'.

Carrasco ya prepara la próxima docuserie sobre un miembro de su familia. Y no es otro que un formato en el que abordará la trayectoria personal y profesional de su padre, Pedro Carrasco.

Hablamos de uno de los boxeadores más importantes de nuestro país y que triunfó por todo el mundo gracias a su buen hacer en el ring.

No va a perdonar a todos aquellos que le hicieron sufrir

Antes de finalizar el último especial de En el nombre de Rocío, la Carrasco ha cogido el protagonismo pronunciando unas sinceras palabras. Con estas, tan solo quería agradecer a todos los que han hecho posible que ayer y muchos más días estuviese en plató como en casa. Así, arropada por todo su equipo, se ha arrancado a hablar.

Se ha visto querida por aquellos que le han escuchado durante el tiempo que ha contado la realidad de su vida y lo que padeció por culpa de su ex y su familia mediática.

"Solo quiero decir que esta andadura empezó hace dos años. Ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito y muy sanador y satisfactorio". Estas eran las palabras finales de la mujer de Fidel Albiac, que inundada en lágrimas se fundía en un abrazo con el presentador catalán.