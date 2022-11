Fidel Albiac: a la luz sus conversaciones con los jefes de Telecinco

Fidel Albiac vuelve a estar en el centro de la polémica. ¿La razón de ello? Que Amador Mohedano, con quien no mantiene una buena relación, ha vuelto a poner contra las cuerdas al sevillano.

Y es que desde que se estrenó el documental En el nombre de Rocío, lo cierto es que ningún familiar mediático de Rociíto apenas ha querido salir públicamente a rebatir los argumentos que esta dio en su momento. No obstante, ahora, parece ser que Fidel Albiac es consciente de que el tío de su mujer ya se ha cansado de esta situación y, por ello, ha hablado.

Lo ha hecho a través del canal de YouTube, Juanjo Vlog, espacio en el que últimamente se está sincerando. Pero, aunque ha criticado con dureza a su sobrina, Mohedano tampoco no se ha cortado ni un pelo con Fidel Albiac, a quien le ha dedicado unas contundentes palabras.

| GTRES

El modus operandi de Fidel Albiac con los medios

En el último año, Fidel Albiac ha sido testigo del daño que ha causado la primera y segunda docuserie de su mujer: Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío, respectivamente. Como era de esperar, los que salieron afectados del testimonio de la hija de 'La más grande' fueron los familiares maternos de esta, entre ellos, el mismo Amador Mohedano.

Pero, a pesar de todo, ninguno parecía querer salir a conceder declaraciones a ningún medio, sino todo lo contrario, ya que se cerraban a pronunciarse. Al menos hasta ahora porque Fidel Albiac ha visto que el tío de su pareja ha roto su silencio en esta plataforma.

Fue allí donde el exmarido de Rosa Benito puso los puntos sobre las íes a su sobrina y, en mayor medida, a Fidel Albiac, pues lo señalaba como el culpable de todo este drama montado. "Ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros", decía.

De hecho, tal y como él mismo ha confesado, está convencido de que el sevillano ha sacado provecho de su posición como "marido de la hija de Rocío Jurado" para exigir a los medios que no saquen a la luz informaciones que puedan perjudicar su imagen.

"Al estar respaldado por la hija de Rocío Jurado, pues eso hace que se envalentone. Siempre ha sido así de atrevido", empezaba explicando. "Entonces él ha podido llamar a algún directivo diciendo que es el marido de Rocío Carrasco".

"Aunque en ese tipo de conversaciones hay que tener mucho cuidado porque la gente tampoco se fía de todo el mundo y saben con los profesionales que has hablado siempre", aseguraba.

Además, según el exrepresentante de 'La más grande', Fidel Albiac tiene "mucha labia", por lo que cuenta con un gran "poder de convicción para algunas mentes". "Él es de los que prometen. Fíjate si tendrá labia que ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros. Promete cosas que luego no las puede realizar", revelaba.

| GTRES

Amador Mohedano, destrozado por la emisión de la docuserie de su sobrina

Eso sí, lejos de zanjar con su discurso, el exmarido de Rosa Benito continuó con sus críticas a Fidel Albiac. "Si yo tengo una pareja que tiene labia y que me gusta porque va por lo legal y porque es una persona educada, atenta, familiar, pues me ha tocado la lotería".

"Pero si esa persona me va a poner en contra incluso de mis propios hijos para que los vea, que no hable con tus tíos ni con nadie... pues no", explicaba.

Por otro lado, para Mohedano esta situación está siendo sumamente complicada porque a raíz de la emisión del segundo documental de su sobrina ha quedado totalmente devastado. "No me escondo, pero después de las cosas que he escuchado por boca de mi sobrina, que tiene mi sangre... No soy de piedra".

"Tengo un odio por dentro que nadie se lo puede imaginar, un sentimiento que no he tenido en mi vida. Más que ellos han dicho de nosotros no ha dicho nadie", confesaba visiblemente dolido.