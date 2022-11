Fidel Albiac ya sabe cuánto dinero ha ganado su primo vendiendo todo

No le gustan las cámaras ni quiere saber nada de ellas. Este es el gesto que más ha caracterizado a Fidel Albiac en los últimos meses. Sobre todo, después de que su mujer, Rocío Carrasco reapareciera en televisión.

El empresario se ha mantenido al lado de ella, pero siempre en un segundo plano, intentando no acaparar la atención. En un principio, esto era un problema para la opinión pública. Nadie se fiaba de un hombre que cuando había tenido la oportunidad no había dado la cara en televisión.

| GTRES

Afortunadamente, con el paso del tiempo, Fidel ha conseguido ganarse el cariño de toda la gente. Ha posado junto a su mujer en varios photocalls y no ha dejado pasar la oportunidad de vanagloriarla. Hoy, el empresario es nuestro protagonista por algo relacionado con su familia que, irremediablemente, ha terminado por afectarle a él.

Fidel Albiac y sus dos caras

Hubo un tiempo en el que Fidel Albiac se convirtió en el enemigo de todos. Un momento que coincidió con la peor etapa y el silencio público de Rocío Carrasco. La hija de la más grande se sumergió en una depresión y muchos culpabilizaban de eso a su marido.

Este no ha dado nunca declaraciones de aquello, pero irremediablemente también le afectó. Poco a poco y después de que Rocío protagonizara su primer documental, Fidel ha sabido ganarse el cariño de todos. Y no solo hablamos de la opinión pública.

| GTRES

Fidel ha conseguido estrechar lazos con colaboradores que jamás hubiera imaginado que tendría amistad. Una de las últimas en confesar que su opinión sobre Fidel había cambiado ha sido Paloma García-Pelayo.

“Quiero pedir perdón a Fidel Albiac. En su momento, lo acusé de lo que finalmente he descubierto en esta transformación que yo he ido teniendo, de lo que no era”, explicaba.

No obstante, la nueva etapa de Fidel en televisión no le ha cambiado. Él sigue igual; sin dar declaraciones, sin responder a nadie y detrás de cualquier cámara. Ni siquiera ha dado declaraciones después de que su primo aireara cuánto dinero ha ganado vendiéndolo todo.

Fidel Albiac, protagonista por su primo

Por muy extraño que parezca, aparte de Rocío Carrasco, Fidel tiene familia conocida. Se trata de Antonio Canales con quién en más de una ocasión ha tenido sus rifirrafes. El bailaor ha dado unas polémicas declaraciones que no han hecho más que afectar a Fidel.

Al parecer, el sevillano no ha escatimado detalle a la hora de hablar del dineral que ganó tras su paso por Supervivientes. Antonio aseguró en una entrevista en Sálvame Deluxe que, a pesar de haber sido el primer eliminado, ganó más de un millón de euros.

| EuropaPress

Concretamente 1.180.000 euros tras su paso por la isla. Una gran cantidad de dinero que no ha hecho más que poner en el punto de mira a Fidel Albiac. Si su primo en tan solo unas semanas ganó ese dineral, ¿cuánto llevan ganados Fidel y Rocío Carrasco?

El dineral de Fidel Albiac y Rocío Carrasco

Ha pasado más de un año desde que Rocío protagonizara su primer documental. Y ahora que ha terminado su segundo, está en el punto de mira. Con Contar la verdad para seguir vida se aseguró que había ganado más de un millón de euros.

Aunque se desconoce el dinero que habría ganado por su segundo documental, es más que evidente que la pareja atraviesa por un buen momento económico. Sea como fuera, es inevitable confesar que Fidel Albiac atraviesa por una buena etapa.