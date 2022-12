Feliciano López tiene un gesto con Alba Carrillo que demuestra qué siente

Feliciano López está felizmente casado desde hace tres años con Sandra Gago, con la que tiene un hijo. Pero nadie olvida que el tenista tuvo como primera mujer a Alba Carrillo, de la que se separó de manera brusca y poco amigable. Y precisamente sobre ella y el escándalo que ha protagonizado con Jorge Pérez se le ha preguntado.

Su manera de reaccionar ante dicha cuestión ha dejado claro que la colaboradora de Telecinco es cosa del pasado. Es más, no quiere saber nada de ella.

Feliciano López reacciona ante la polémica de su ex

El tenista toledano ha tenido muchas novias conocidas a lo largo de su vida. No obstante, la que consiguió que, por primera vez, pasara por el altar fue Alba. Aunque poco les duró la 'luna de miel', ya que antes de que cumplieran un año como marido y mujer rompieron su relación.

La ruptura no fue nada amistosa, tanto es así que hubo intercambio de reproches y ella habló de él más de una vez en televisión. Entre otras cosas, por ejemplo, lo acusó de serle infiel.

Sea como sea, ambos tomaron caminos separados y optaron por olvidar lo sucedido. Tiempo después, él volvió a casarse, con Sandra Gago con la que ha formado una familia. Y con su mujer precisamente ha acudido al evento en el que su amigo Rafa Nadal ha sido galardonado como hombre del año.

Feliciano ha atendido amablemente a la prensa y, como no podía ser de otra manera, se le ha preguntado por Carrillo. Exactamente por el más que tonteo que ha tenido con Jorge. Al oír esta cuestión, como recoge la revista Lecturas, el tenista ha resoplado y tras hacerlo ha dejado el photocall para marcharse directamente.

De esta forma, López ha dejado claro que no quiere saber nada de su ex y que no le interesa nada lo que haga o deje de hacer. Para él, ella ya es una cosa del pasado, de un pasado que pretende olvidar.

Una actitud que es totalmente contraria a la que ha tenido otra expareja de Alba. Fonsi Nieto, el padre de su hijo, no ha dudado en defenderla públicamente de los ataques que está recibiendo por el citado escándalo. Incluso ha afirmado que la quiere muchísimo y que es una gran amiga.

Feliciano López conoce la difícil situación de su exmujer

El deportista, a pesar de no querer hablar de la que fue su primera esposa, seguro que sabe que esta atraviesa un momento complicado. Y no lo decimos solo por las críticas contundentes que está teniendo a diario sino porque se avecina 'tormenta'. Se sospecha que Jorge podría ponerle una demanda.

Feliciano López conoce que en las últimas horas el guardia civil ha enviado junto a su mujer un burofax a Sálvame. Lo ha hecho para desmentir que la versión dada por Alba de lo que sucedió sea la verdad. Y también para pedir que se deje de hablar de la intimidad de él o tomarán medidas legales.

Sobre todo ello, después Isabel Rábago ha dado más información en Ya es mediodía. Así, López habrá podido verla decir: “Todavía no se ha iniciado ninguna demanda, de momento no hay demandas interpuestas. Se están viendo las cosas y Jorge ya ha tomado las riendas de todo este asunto”.

“Simplemente se ha limitado a advertir con un burofax, esto no es una amenaza. Y él si considera que sus derechos han sido vulnerados pues actuará. Ahora está con la cabeza fría”.

