Feliciano López aclara las dudas sobre el nuevo embarazo de su mujer

Feliciano López ha decidido hablar con un grupo de reporteros para dar la cara cuanto antes y evitar que la polémica siga creciendo. Alba Carrillo ha ganado mucho peso en Telecinco y son muchos los que piensan que va a terminar hablando de su exmarido. La modelo y el tenista tienen una pésima relación, sobre todo desde que López volvió a encontrar el amor.

Feliciano López está felizmente casado con Sandra Gago y tiene un hijo con ella, pero de momento no quieren ampliar la familia. Se ha especulado mucho con un nuevo embarazo de Sandra, pero ella ha desmentido los rumores en un evento importante. Le han dado un premio a Rafa Nadal y el matrimonio ha asistido para hablar del tenista, no se han dejado nada en el tintero.

Feliciano es íntimo amigo de Rafa Nadal y se siente muy orgulloso de todo lo que ha conseguido, por eso ha hecho un esfuerzo. “Por suerte he podido hablar muchas cosas de Rafa porque he vivido muchas cosas con él y estamos muy contentos”. El ex de Alba Carrillo no quiere relacionarse con la prensa del corazón, pero ha hablado para tener un bonito gesto con su compañero.

Feliciano fue padre hace un año, por eso le han pedido que le dé algún consejo a Rafa, que se estrena en esta maravillosa experiencia. “No, yo no soy un experto porque los hijos no vienen con un libro de instrucciones y cada día se aprende una cosa nueva”. Después ha aclarado que su mujer no está embarazada y que por el momento no desean ampliar la familia.

López, según el medio Chance, no descarta tener más hijos en un futuro, pero ha aclarado que el nuevo embarazo tendrá que esperar. Más adelante ha reconocido que “ha sido uno de los mejores años” y Sandra ha declarado lo mismo. Está muy feliz al lado del deportista, atraviesan su mejor etapa y no dejarán que nada ni nadie lo enturbie.

Feliciano López ha cambiado de actitud

Feliciano, Feli como le llaman sus más allegados, siempre ha mantenido las distancias con la prensa del corazón. No se siente cómodo dando determinadas explicaciones, sobre todo desde que se separó de Alba porque ella dio muchos detalles. Después de despejar todas las dudas sobre su nueva paternidad ha vuelto a encontrarse con un reportero.

López ha sido completamente educado con él, no ha respondido a ninguna pregunta, pero incluso ha llegado a hacer bromas. “¿De verdad has venido aquí a preguntarme esto? Dime la verdad, ¿te han mandado aquí para preguntarme esto?”, le ha dicho al entrevistador.

El tenista sabe que muchos reporteros le quieren preguntar por Alba Carrillo, pero él no tiene ninguna intención de responder. Sabe que cualquier cosa que diga le va a sentar mal, por eso prefiere continuar con su camino y seguir siendo feliz. Sandra le está ayudando mucho y afortunadamente para él, según su entorno, ya no tiene nada en común con la modelo.

Feliciano López está muy cómodo con su hijo

Feliciano es bastante reservado con su vida privada, pero siempre que puede presume de su hijo. La agencia Europa Press le ha preguntado por este tema porque había rumores, pero todo ha resultado ser una falsa alarma. Él mismo ha desmentido todo, aunque en Chance no descartan que se atreva a dar el paso en un tiempo.

López cuenta con el apoyo de su mujer, quien también estaría encantada de tomar la decisión en un futuro. Pero de momento quieren disfrutar de todo lo que han conseguido. Son uno de los matrimonios más consolidados de momento.

