Esta famosa paga el sueldo de Gustavo Guillermo, el chófer de las Campos

Gustavo Guillermo siempre ha querido mantenerse al margen de los focos, pero lleva un tiempo en el punto de mira de muchos programas. En Sálvame le acusaron de ser el topo de las Campos y presuntamente hay pruebas que demuestran sus traiciones. Él no se ha manifestado en público, pero ha hablado con la familia y ha prometido que en ningún momento ha tenido malas intenciones.

Gustavo Guillermo, según ha contado Kiko Hernández en el Polideluxe, asegura que ha estado más de un año sin cobrar su nómina. De hecho iría presumiendo de haberle “dejado 20.000 euros a María Teresa Campos en un mal momento” de la presentadora. Recordemos que tuvo problemas económicos porque no lograba vender su mansión de Las Rozas, una exclusiva zona de Madrid.

Gustavo ha negado en privado estas acusaciones, pero el polígrafo le ha dado la razón a Kiko y el conductor se ha quedado sin excusas. Terelu Campos ha admitido en Sálvame que se ha dado cuenta de la verdad, pero eso no quiere decir que vaya a tomar medidas. En estos momentos lo primordial para ella es que su madre se encuentre bien y María Teresa quiere seguir al lado del chófer.

Gustavo no tiene escapatoria, pero tampoco puede hacer nada porque supuestamente existen pruebas y testigos que confirman sus traiciones. Terelu Campos ha aprovechado que estaba presentando Sálvame y ha dado un golpe en la mesa para aclarar su postura. Para ella es importante que el público sepa que Gustavo siempre ha recibido su sueldo: ella se ha encargado de pagarlo.

“Eso es mentira porque se la he pagado yo”, ha declarado Terelu cuando se ha dado cuenta de lo que iba diciendo el empleado. Asegura que es ella la que ha corrido con sus gastos porque sabe que sus servicios eran necesarios para María Teresa. Es cierto que la presentadora tuvo ciertos problemas, pero sus hijas siempre han estado allí para ayudarla.

Gustavo Guillermo ha pedido perdón en privado

Gustavo prefiere no conceder ninguna entrevista, pero sí se ha disculpado con las Campos por todo lo que está pasando. Ni Carmen Borrego ni su hermana van a entrar en una guerra mediática para proteger a María Teresa, pero no consentirán ninguna mentira. Terelu ha dejado claro que ella ha pagado todos los meses los gastos del conductor y exige que se sepa la verdad.

“Es mi madre y si mi madre necesita algo para eso también estoy yo porque he tenido una vida genial gracias a esa mujer. La he tenido yo, mi hermana, sus nietos y su familia, gracias al esfuerzo y trabajo de esa mujer. Si mi madre ha tenido un momento complicado en la vida, para eso estamos los que teníamos que estar “, explica Terelu.

La andaluza se ha mostrado muy dolida, no se siente cómoda dando explicaciones que afectan a su más estricta privacidad. “Me veo obligada a dar detalles de mi vida íntima y económica de mi madre, no va en el sueldo y no tengo por qué”. Los espectadores han descubierto que, una vez más, el conductor no estaba diciendo la verdad cuando aseguró lo de su sueldo.

Gustavo Guillermo podría emprender acciones legales

Gustavo, según ha insinuado Chayo Mohedano en Twitter, podría tomar acciones legales contra La Fábrica de la Tele. La hija de Rosa Benito recuerda que es una persona anónima y que la productora le ha convertido en personaje para generar contenido. “Se les acumulan las demandas”, escribe la cantante en sus redes sociales.

Terelu Campos no apoyará esta iniciativa, sabe que en el fondo su empleado también ha participado en el juego. Ha sido el primero en hacer portadas en ciertas revistas y también ha entrado en Sálvame en varias ocasiones. Eso por no decir que las Campos tendrían muchos problemas si él empieza una batalla contra el famoso programa de Telecinco.

