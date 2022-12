El familiar de Cristiano Ronaldo que no quiere pasar la Navidad con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez van a pasar una Navidad en familia con sus hijos. Una Navidad 'chafada' porque él no ha podido ganar el Mundial con Portugal y sin la presencia de una persona non grata para ella. En concreto, no estarán acompañados por la 'familiar secreta' de la joven, que se hace llamar Patricia y que ha hablado en televisión.

CR7 y su chica han visto que dicha mujer ha decidido romper su silencio, darse a conocer y arremeter contra ellos. Exactamente contra la novia de él por considerar que no la está ayudando ahora que tanto lo necesita.

Cristiano Ronaldo ya sabe que alguien de la familia se niega a compartir mesa con Georgina Rodríguez. Hablamos de la allegadade la influencer, quien la acusa de atrevimientos muy serios.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez la ven aparecer en televisión

El futbolista portugués y su pareja son conscientes de que su vida personal suscita mucho interés. Buena muestra de esto es que ha sido un éxito la serie de ella en Netflix. Una producción en la que Georgina habla de Ivana, pero no de otra que tiene por parte de padre y que responde al nombre de Patricia.

Ahora, Cristiano Ronaldo y su chica han visto que esta mujer ha decidido romper su silencio y darse a conocer en televisión. Así, dicha fémina, de 33 años, ha concedido varias entrevistas en Telecinco. Y las ha dado fundamentalmente para dejar en evidencia a la novia del deportista, pues la ha acusado de no ayudarla ahora que lo necesita.

Ha revelado que ella es la mayor y que ha vivido un calvario desde pequeña, pues con 11 años perdió a su madre. Tras este trágico hecho se marchó a vivir con su padre y sus dos hermanas, pero fue enviada a un internado en Jaca por parte de la madre de Rodríguez. De ahí que la relación con aquellas nunca ha sido estrecha, como lo evidencia que lleva tres años sin hablar con Georgina.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reciben una petición de ayuda

Ronaldo ha visto que su cuñada, que vive en Castellón, ha hablado para Socialité recriminando que la chica de él no le preste ayuda. Ha dicho: “Ella no tiene sentimientos hacia mí como yo tengo hacia ella. Me siento muy abandonada por su parte”.

“Yo estoy arruinada y Georgina no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Yo, al fin y al cabo, con un trozo de pan puedo comer, pero no mis hijos, sus sobrinos”.

A esto ha añadido: “A veces tengo para comer, otras no. Llevo tres años viviendo de okupa, hay muchas cosas por las que lo estoy pasando mal. Y de ella no me esperaba todo esto”.

“Necesito ayuda. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero ya que es tan solidaria y buena con los demás, que sea también con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que lo sea con ellos, es lo único que le pido”.

De la misma manera, la pareja habrá visto que Patricia ha sacado a la luz más asuntos que dejan a la influencer en mal lugar. En efecto, ha contado que cuando murió su padre, hace tres años, aquella le dijo que le enviaría las cenizas, cosas que no ha hecho. Además, ha relatado que le pidió una camiseta firmada por el portugués para su hijo y le dijo que no porque estaban de vacaciones y no quería molestarle.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son 'advertidos'

Cristiano Ronaldo y su pareja parece que no han actuado tras conocer el duro testimonio de Patricia. Esta, visiblemente enfadada, ha vuelto a hablar para Socialité. Y lo ha hecho para desvelar lo enfadada que está: “Me he enterado que ella se ríe o se alegra de mi situación económica, se avergüenza de mí”.

“Tienes muy poco corazón, creo que eres una sinvergüenza, eres mala persona. Todo el mundo habla mal de ti ahora, por algo será. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”.

En este punto, Georgina ha visto a aquella mandarle otro mensaje: “Se acerca la Navidad y recuerda que tienes unos sobrinos. En ningún momento le pedí dinero, le pedí ayuda para mis hijos. Yo le daba el número de teléfono del colegio para que se pusiera en contacto y pudiera pagar los libros de ellos o ayudar en lo que pudiera”.

Cristiano Ronaldo ha visto a su cuñada enfadadísima con su chica, pero también la ha visto afirmar que la suerte le ha llamado a su puerta. Al parecer, tras aparecer en televisión, ha encontrado un empleo: “Estoy en una panadería y ya puedo pagar el alquiler, no estoy de okupa”.

