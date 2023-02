Un familiar de Clara Chía asegura que se lo han inventado todo

Clara Chía es una mujer a la que han apuntado los focos de forma irremediable por comenzar una relación con Gerard Piqué cuando el exfutbolista no había roto con Shakira. Esta relación era más que noticiable y contra eso es difícil hacerle frente. Ahora, parece que se han inventado algo grave sobre su vida y un familiar ha salido al paso para desmentirlo.

Al estar en el punto de mira por parte de los paparazzis, se ha visto obligada a hacer un curso acelerado de saber gestionar su vida actual. Y todo después de que saltase a la fama de manera abrupta por su historia con Gerard Piqué.

Todos los que conocen a esta joven catalana saben que ha sufrido y sigue padeciendo que sea una mujer conocida. Cuando ella tan solo quiere vivir su vida con su actual pareja. Lo único que desea es ser lo más discreta posible.

Confirman que el problema de Clara Chía era mentira

Aunque es consciente de que salir con alguien famoso acarrea ciertos problemas en el día a día por los que no estaba dispuesto a pasar. Pero sabe que es inútil rebelarse ante la expectación que ha generado. Y más aún después de que fuese una de las grandes protagonistas del último tema de Shakira.

Un hit junto a Bizarrap en el que la cantante colombiana carga duramente contra su ex, pero también contra la pareja de este.

Lo cierto es que mucho se ha hablado de cómo ha sobrellevado todo este asunto la pareja de Piqué.

Así las cosas, se llegó a publicar que, presa de la presión mediática, habría ingresado en un hospital por problemas de ansiedad.

El tío de Clara Chía deja claro que es rotundamente falso

Una información que, sin duda, hacía saltar las alarmas en casa de Gerard Piqué. Y ya se han encargado de avisar a su familia para que no se preocupen, porque Clara, a pesar de que no querer sentirse observada, no sufrió ningún ataque de ansiedad.

Nos hemos enterado de ello en Fiesta, concretamente a través de una reportera del programa, y es que este supuesto ataque de ansiedad sería totalmente falso. Y así lo ha confirmado uno de los familiares que mejor conoce a la joven, y no es otro que su tío.

Esta reportera de Fiesta ha hablado con el familiar de Clara, que ha desmentido en rotundo este tipo de informaciones. Algo que puede hacer mucho daño a la estabilidad emocional de la pareja de Gerard Piqué.

"Es mentira, no ha estado ingresada. Es un poco alucinante, no sabemos de dónde ha salido la información", sentenciaba a través de una conversación telefónica que ha durado tan solo unos segundos.

Mamarazzis dio la noticia que finalmente ha desmentido su familiar

Lo cierto es que esta noticia del supuesto ataque de ansiedad que habría sufrido Clara Chía salió del programa Mamarazzis. Este lo presenta una cara conocida de la televisión, como es Laura Fa, colaboradora de Sálvame desde hace unos años.

Por suerte para Clara y su entorno más cercano, la noticia ya ha sido desmentida a pesar del susto que se han llevado los que más la quieren. Así, saben qué ella continúa fuerte, a pesar de los contratiempos que pueden mirar su moral.

Y lo cierto es que junto a Gerard Piqué, ambos forman una pareja que, a pesar de todo lo que se ha hablado, se basa en su solidez. Prueba de ello es que hace unos días era el catalán el que la presentaba en sociedad a través de su cuenta oficial de Instagram.