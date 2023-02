La familia de Marisa Martín-Blázquez confirma una muerte muy impactante

Marisa Martín-Blázquez se ha quedado consternada al escuchar el testimonio de su marido y padre de sus hijos, Antonio Montero. Un discurso íntimo y doloroso que ha llevado a cabo en plena gala de Pesadilla en el paraíso 2.

El reality de Telecinco ha intentado exprimir a cada uno de los participantes del reality y esta semana, la tarea de ellos era revelar los mayores fallos que han cometido.

Uno de los que más en serio se lo ha tomado ha sido el marido de Marisa Martín-Blázquez. El conocido paparazzi ha sido más sincero que nunca para hablar de la muerte de su madre y lo que sigue sufriendo hoy en día.

El tertuliano de Sálvame ha sostenido que tenía algo pendiente con su querida madre, pero no pudo cumplirlo. Hablamos de un viaje a México que finamente no pudieron llevar a cabo.

Marisa Martín-Blázquez sabe que esta muerte le dejó desolado

"Mi madre falleció cuando empezó el covid, después de 17 años de Alzheimer. Fue una gran tragedia en la familia la enfermedad. La muerte fue casi una liberación… Con el Alzheimer parece que es tarde para hacer un viaje y todos esos años he pensado 'qué pena'", confesaba Antonio Montero muy triste.

Tras recuperarse del primer sofocón, este siguió contando cómo vivió su pérdida. "Cuando murió, no podía llorar. Se la llevaron dos personas vestidos de blanco con los trajes estos… No supimos ni a dónde la llevaban… Eso hay que vivirlo", proseguía.

Marisa Martín-Blázquez ha visto cómo su marido hacía memoria sobre este duro episodio. "Siempre pensé que me hubiera encantado hacer ese viaje con ella para haber hablado con ella. Porque nunca hablé con mi madre en realidad, nunca me senté con ella para saber cómo estaba o si era feliz", lamentaba.

Antonio Montero se abre en canal hablando sobre su madre fallecida

Mientras, la hermana de Montero comentaba desde el plató su visión de aquellos días tan aciagos. "Cuando se puso malita no me dejaban entrar en casa. Estaba desde el jardín, la veía desde la ventana pero no podía entrar. Estuvimos cinco días desde la ventana viéndola morirse pero sin poder darle la mano".

"En el final Antonio nos ayudó mucho porque es extraordinario y es mucho más fuerte que yo, él allí no lloró, aguantó, le necesitamos", confesaba esta.

En un momento dado, Sandra Barneda ha hecho un breve comentario que ha emocionado a la audiencia. "No lo podemos olvidar como sociedad, fuimos muchos y nadie se merece morir solo. Pero también quiero destacar a los sanitarios que fueron mucho más allá de sus trabajos", decía desde el plató.

El recuerdo del paparazzi a una persona muy especial

Marta Peñate, colaboradora del programa, también enviaba un mensaje muy clarividente a la audiencia del reality. "Si tenéis algo que hacer, hacedlo, no lo dejéis para más tarde", decía entre lágrimas.

Por su parte, Montero no ha dudado en referirse a la relación que mantiene con su padre. Además, este ha confesado que si dudó en entrar al reality fue por la avanzada edad del citado, pero finalmente decidió arriesgar y se ha embarcado en esta aventura.

"Es muy mayor y sé que nos necesita mucho a nosotros porque le gusta mucho estar con nosotros", ha expresado.

Por último, Antonio Montero le ha dedicado estas palabras antes de acabar de abrirse en canal ante toda la audiencia. "Yo estoy bien y esta gente está de cachondeo, siempre, ósea que no te preocupes y que espero que estés bien", le ha deseado a cientos de kilómetros de distancia.

