La familia de don Juan Carlos se asusta al confirmarse la peor noticia

Juan Carlos ha llamado la atención de sus familiares, no es la primera vez que se habla de él, pero si será la definitiva. El emérito lleva un tiempo en Emiratos Árabes intentando pasar página, pero el pasado siempre vuelve y acaba de llamar a su puerta. Las últimas informaciones han preocupado a todos, especialmente a sus familiares directos: las infantas Elena y Cristina.

Juan Carlos, según ha confirmado el medio Informalia, va a ser el protagonista de una serie basada en su vida privada. No va a ser una serie cualquiera, va a ser una biografía no autorizada que tratará los temas más polémicos. La presunta corrupción que ha marcado sus últimos años no se quedará atrás y también se hablará de las posibles amantes que ha tenido.

| GTRES

Juan Carlos de Borbón habría hecho una llamada a sus hijos para confirmar los peores presagios: el proyecto ya está en marcha. Los productores han tenido la deferencia de avisarle, pero naturalmente él no quiere saber nada porque sabe que se avecina tormenta. No van a tener miramientos con ningún tema, no hay vetos y es la primera vez que todo va a salir a la luz.

La vida del emérito cambió en 2014, cuando decidió abdicar y empezar una nueva vida lejos de las cámaras y de la monarquía. En ese momento empezó su decadencia: perdió el poder que tenía y la prensa empezó a informar de su supuesta vida paralela. Ahora, la plataforma alemana Sky Deutschland, se ha comprometido a recoger todo esto en un producto audiovisual.

Juan no puede esconderse más tiempo, su delicado estado de salud no ha servido para frenar la serie. En España hay cierta preocupación porque nadie, sobre todo los seguidores de la monarquía, quiere que le pase nada en Abu Dabi. Si llegara a ocurrirle algo en el exilio las consecuencias serían fatales y los responsables de la institución no quieren eso.

Juan Carlos está al tanto de los nuevos problemas

El padre de Felipe VI tiene que resolver los problemas cuanto antes, pero es cierto que poco más puede hacer. Los responsables de la serie se habrían puesto en contacto con él para informarle, pero no necesitan su permiso ni su autorización. Cada vez falta menos para que la información más desconocida del monarca vea la luz y es evidente que la situación es preocupante.

| ESPAÑADIARIO

“La serie examina la vida personal del rey, incluidas sus aventuras amorosas, las acusaciones de corrupción y el presunto abuso de poder. Hasta los acontecimientos y las circunstancias de su abdicación”, comenta uno de los productores del proyecto. Las infantas Elena y Cristina están asustadas, se ha confirmado la peor noticia y no pueden hacer nada por el emérito.

Felipe, según han contado en Socialité, no está tan preocupado, de hecho ha pasado el fin de semana con unos amigos en la nieve. Ha viajado solo, sin la compañía de Letizia y ha hecho una vida completamente normal. Le han pillado en una cafetería, no ha tenido ningún gesto extraño y se ha mezclado con el resto de deportistas sin poner impedimentos.

Juan Carlos está molesto con alguien de su familia

Juan Carlos, según han contado en Telecinco, está cansado de recibir informaciones sobre Froilán, así que ha pasado a la acción. En Fiesta han asegurado que ha ordenado que el joven pase una temporada con él en Emiratos Árabes. Este carácter presuntamente autoritario también saldrá a la luz en la serie que se está preparando en Alemania.

El marido de doña Sofía fue un rey muy querido, pero en aquella época no había tanta libertad para hablar sobre él. Por eso algunos aseguran que Felipe lo está haciendo mejor: a él también le quieren y sobre él se conoce todo. Si hace algo va a salir, no como le pasaba a su padre, que todo se quedaba en la sombra.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp