La familia de Carmen Sevilla, rota tras confirmar la peor noticia

Carmen Sevilla ha vuelto a estar en el punto de mira de los medios por una razón. En esta ocasión, su delicado estado de salud no es el motivo de ello, sino otro muy diferente. Y es que, en el momento en el que saltó la noticia de que la artista padecía una grave enfermedad, lo cierto es que el nombre de esta se ha encontrado constantemente en boca de todos los medios.

Fue en el año 2009 cuando la sevillana fue diagnosticada de alzhéimer, una información que no confirmó hasta el año 2012. Durante un tiempo, la actriz siguió llevando totalmente una vida normal hasta que empezó a sufrir serios problemas debido a esta enfermedad degenerativa.

Por lo que, tan solo unos años después, concretamente en 2015, tuvo que ser ingresada en una residencia en Aravaca (Madrid), donde continúa viviendo en la actualidad, ya que su estado de salud empeoró de forma considerable.

Asimismo, desde que está allí internada, Carmen Sevilla ha recibido un sinfín de visitas por parte de sus amigos más cercanos. Eso sí, quien no ha aparecido por el centro sanitario todavía es Norma Duval, quien siempre ha afirmado tener una relación muy especial con la cantante. Ahora, se ha descubierto la triste razón del porqué la presentadora no ha ido a ver a la actriz.

| Cedida

De amigas a desconocidas: la actual relación de Carmen Sevilla con Norma Duval

Es bien sabido que la relación entre Carmen Sevilla y Norma Duval siempre ha sido muy estrecha. Y es que ambas, antes de que la cantante empezara a padecer las consecuencias de su enfermedad, compartía al menos una vez a la semana un almuerzo con la sevillana.

Desde luego, la catalana la consideraba como una madre y al hijo de Carmen Sevilla, Augusto Algueró, como un hermano. No obstante, nada más empezar los serios problemas de salud de la presentadora de Telecupón, la colaboradora no pudo conseguir despedirse y ni siquiera ir a visitarla en alguna ocasión.

¿La razón de ello? Que el propio hijo de Carmen Sevilla habría prohibido que la actriz visitara a su madre. Sin duda alguna, una drástica determinación que Algueró habría tomado por un gesto que hizo Duval y que no le habría gustado nada.

Según explicó hace unos días la catalana, Agripina, la mujer que cuidó a Carmen Sevilla, podría haber sido el detonante de su mala relación con el hijo de la artista. Y es que tal y como confesó, la relación entre la exmujer de José Frade y Agripina era tan buena que incluso esta última decidió dejar de trabajar para Carmen Sevilla para empezar a colaborar con Duval.

En el momento del fallecimiento de la mujer en cuestión, la presentadora tomó la decisión de que las cenizas de Agripina descansaran junto a la de sus padres, en su propia vivienda.

Una determinación que no habría gustado para nada al hijo de Carmen Sevilla, ya que no habría sido consultado. Tras esto, Algueró rompió todo vínculo con la catalana. De ahí que el compositor no quiera que Duval tenga contacto con su progenitora, lo que ha provocado que la relación entre ellas sea nula.

| Europa Press

El llamamiento de Norma Duval para poder visitar a Carmen Sevilla

Por otro lado, la amiga de Carmen Sevilla ha aprovechado también para pedir públicamente al hijo de la artista que le permita visitarla en la residencia donde se encuentra ingresada.

"Yo en el año 2015 le pedí a Augusto que me dejara ver a su madre porque yo quiero despedirme de ella. Y no tengo respuesta", empezaba diciendo con la voz completamente rota por la emoción.

"Desde aquí le hago un llamamiento para que deje despedirme de Carmen Sevilla. Quiero verla y abrazarla. No quiero despedirme delante de un ataúd", zanjaba al respecto.