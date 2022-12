Fabiola Martínez destapa la gran mentira de la nueva vida de Bertín

El próximo mes de enero se cumplirán dos años desde la separación de Fabiola Martínez y Bertín Osborne. La noticia fue todo un shock para la prensa del corazón, ya que la pareja era una de las más queridas por el público. Sin embargo, su ruptura fue el claro ejemplo de que se puede terminar un matrimonio y tener buena relación.

Tanto la modelo como el presentador ha mostrado públicamente el cariño que todavía se tienen el uno por el otro. En los últimos meses, el cantante ha sorprendido a todos con su enorme cambio físico. Y como era de esperar, su expareja, Fabiola Martínez, no ha dudado en pronunciarse sobre el físico del presentador.

Fabiola Martínez habla claro sobre el cambio de Bertín Osborne

Bertín ha ofrecido una exclusiva entrevista para la revista ¡Hola!, donde el cantante ha presumido de su espectacular físico. A sus 67, Bertín se ha tomado muy en serio la vida fitness y durante los últimos meses, el gimnasio ha sido su refugio donde poder despejar la cabeza.

| GTRES

El cambio físico que ha experimentado ha sido enorme, además, él mismo ha mostrado en sus redes sociales lo muy en serio que se había tomado sus rutinas de ejercicios: “Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé diez kilos y me mantengo. Al principio es un tema de fuerza de voluntad y ahora ya es un tema de hábito”, confesaba para la revista del saludo.

Ahora, su exmujer, Fabiola Martínez, no ha dudado en pronunciarse sobre esta entrevista que ha dado el presentador. La modelo venezolana está muy sorprendida con el nuevo físico de su expareja. Aunque hay algo que echa en falta en el nuevo Bertín: "Yo no vi nunca abdominales, solo le falta la tableta. Ahora voy a tener que llamarle 'Bertinator'. Él siempre ha sido guapísimo, pero echo en falta una foto de los abdominales", relataba la modelo.

Sin embargo, ha confesado que se alegra mucho por él y por esta nueva etapa que ha empezado: "Está impresionante y me encanta", confesaba.

El cantante también ha hablado con respecto al tema del amor. Y es que no tiene ningún interés en volver a enamorarse, eso lo tiene claro: “Volver a enamorarme ni me lo planteo. Ahora mismo no tengo necesidad ni ningún interés... Cero. Entonces, cuando tú estás cerrado así y, además, por convicción, pues lo normal es que no ocurra”, confesaba para ¡Hola!.

Fabiola Martínez, muy feliz en su nueva etapa de soltera

Fabiola Martínez se encuentra en un gran momento de su vida. Tras la ruptura, la modelo reconoce que está centrada en muchos proyectos que la mantienen muy ocupada. Ahora mismo, es una de las colaboradoras estrellas de Y Ahora Sonsoles, además de presidir la fundación que creó junto a Bertín.

| Europa Press

En cuanto al tema del amor, la modelo tiene una postura muy parecida a la de su expareja. Fabiola no tiene pensado volver a enamorarse, y aunque los medios ya la han relacionado con algún hombre, ella lo niega en rotundo:

"Yo no estoy cerrada a nada. Ahora mismo estoy fenomenal conmigo misma y me dejo querer. Últimamente ligo cada vez más. Creo que como estoy un poco venida arriba, eso lo notan, yo me río y me lo paso muy bien", confesaba hace unas semanas.

Por el momento, Fabiola disfruta de su soltería, eso sí, sin dejar la puerta cerrada al amor.