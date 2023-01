El exmarido de Anabel Pantoja no superará la última noticia que ha recibido

Anabel Pantoja pensaba que estaba enamorada de su ex e intentó formar una familia a su lado, pero no lo consiguió. Solamente estuvieron casados cuatro meses y ella no tardó en encontrarle sustituto: Yulen Pereira, un deportista de élite. El exmarido de Pantoja, según fuentes cercanas, no termina de superar la separación y menos después de la última noticia.

Anabel Pantoja ha desvelado en sus redes sociales que Yulen ha cumplido su gran sueño: llevarla a París y enseñarle la ciudad. “Voy a conocer París a mis 36 añitos”, escribe la influencer al lado de unos billetes de avión con una fecha misteriosa. No ha contado cuando hará el viaje para esquivar a los reporteros, pero en Telecinco no tardarán en descubrir todos los detalles.

GTRES

Anabel promete que en ningún momento ha intentado hacer daño a su ex, todo lo contrario: siempre le ha protegido. El problema es que el surfista se ha involucrado demasiado en la televisión, tanto que ha empezado a salir con una modelo muy conocida. Dice que está más enamorado que nunca, pero los que le conocen saben que miente: todo lo está haciendo por dañar a Pantoja.

Anabel quiere dejar las cosas claras, formalizar el divorcio cuanto antes y empezar de cero con Yulen Pereira. Omar Sánchez no supera que el deportista haya hecho feliz a su exmujer en un periodo de tiempo tan corto, no puede creer lo último que ha pasado. Yulen ha hecho algo que él nunca había pensado: regalarle un viaje a París a la influencer.

Pantoja siempre ha dicho que quería visitar Francia y nadie, menos su nuevo novio, había tenido el detalle de darle unos billetes de avión. Todavía se desconoce en qué hotel estará, pero todo hace pensar que habrán reservado en un centro de lujo. Nada queda de la Anabel que llegó a Sálvame hace 10 años, ahora es toda una estrella y disfruta de un elevado nivel de vida.

Anabel Pantoja quiere firmar cuanto antes

Anabel prometió que no iba a hablar mal de su exmarido y está cumpliendo con lo que dijo, pero sí se pronuncia en privado. Varios periodistas saben que todavía no ha firmado la separación, a pesar de que ella lo está deseando. Realmente lo que le interesaría sería cerrar los negocios que tiene en común con Omar, deben repartirlos cuanto antes.

Telecinco

Pantoja trabaja en las redes sociales y gracias a la popularidad que tiene montó una escuela de surf que dirigía Omar. En Telecinco han asegurado que el canario está descuidando la empresa porque viaja demasiado a Madrid para ir a los programas. Incluso pensó en mudarse a la capital con su nueva novia y eso último lo reconoció él mismo.

La prima de Kiko Rivera no hará nada que pueda perjudicar a su ex, pero tampoco quiere dejar de vivir. Según confirman, Omar sigue afectado porque no termina de superar las noticias que le llegan de Pantoja. Eso no quiere decir que no esté enamorado de su nueva novia, simplemente que continúa unido a la influencer de alguna forma.

Anabel Pantoja también está preocupada

Anabel se ha enterado de algo muy fuerte y no es nada relacionado con su ex, a pesar de que él también le importa. La colaboradora acaba de descubrir que su tía tiene novedades importantes sobre su gira americana. Socialité acaba de anunciar que sigue adelante y que la cantante debe empezar a trabajar en la promoción muy pronto.

Pantoja compartía este tipo de buenas noticias con Omar, pero ahora lo hará con Yulen Pereira. Quizá lo haga desde algún sitio emblemático de París. Desde allí brindará por su tía y le deseará todo lo mejor.

