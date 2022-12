Uno de los ex de Anne Igartiburu decide contar la verdad

La noticia de que Anne Igartiburu no estará al frente de las Campanadas este año sigue levantando muchas ampollas. Ahora, un excompañero de la presentadora, con el que ha compartido muchas vivencias, ha decidido pronunciarse al respecto y contar la verdad sobre cómo funciona la televisión.

Este año, tras 17 años al mando, Anne Igartiburu no será quien despida el año en Televisión Española. La cadena pública se decantó por Ana Obregón junto a Los Morancos, una decisión que muchos no han visto con buenos ojos. Entre ellos, Ramón García, el mítico presentador tiene muy clara su postura con respecto a lo que le han hecho a Anne Igartiburu y no ha dudado en mostrar su opinión.

Un excompañero de Anne Igartiburu se pronuncia

Cuando hablamos de Anne Igartiburu, hablamos de uno de los rostros más populares de nuestra televisión, la vizcaína ha estado al frente de las Campanadas de TVE durante 17 años. Por ello, la noticia de que esta vez no sería ella la presentadora hizo saltar todas las alarmas.

Ramón García, íntimo amigo de Anne y excompañero, se ha querido pronunciar sobre el cambio de la presentadora. Él mejor que nadie sabe cómo funciona la televisión y sabe que nada es eterno. Algo que le ha pasado a él mismo, ya que ahora el presentador triunfa en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha.

Ramón lleva varios años alejado de las nacionales y parece que no tiene planes nuevos de volver a ellas. El famoso presentador ha aseverado que lo que le ha ocurrido a Anne es algo normal en este medio:

"Esto es el proceso de siempre. Nadie es eterno en nada. La televisión es cíclica y algunos duramos más y otros menos. Anne ha estado muchísimos años dando las Campanadas, y si TVE ha decidido poner este año a Ana Obregón con Los Morancos, pues que les vaya bien", reflexiona el excompañero de Anne Igartiburu.

Ramón volverá a repetir este año con el streamer Ibai Llanos, haciendo la retransmisión de las campanadas a través de Twitch: "El año pasado salió todo tan bien que quedamos en repetir, la capa tiene que estar y estará. Fueron 2,3 millones de personas. Ganamos a Mediaset, fue muy fuerte, pero nosotros no vamos a competir con nadie", confiesa para La Razón.

"Ahí estaremos con muchas ganas el día 31 en la Puerta del Sol con el mismo formato que hicimos el año pasado, que no es solo dar las Campanadas como hacen en televisión. Nosotros estaremos desde las diez de la noche con varios invitados y con alguna que otra sorpresa", asevera el presentador.

No cabe duda de que las nuevas formas de comunicación vienen pisando fuerte y la gente apuesta, cada vez más, por nuevas formas.

Los nuevos proyectos de Anne Igartiburu fuera de TVE

Anne Igartiburu se encuentra en una etapa de cambios. Así lo demostró el año pasado con su participación en Mask Singer en Antena 3, donde sorprendió a todos. Tras la cancelación de Corazón, la presentadora busca nuevos retos.

La vizcaína fichaba por la nueva edición de Tu Cara Me Suena, algo que muy pocos esperaban, ya que es una faceta que Anne ha explotado muy poco en televisión. Y es que parece que Igartiburu está dispuesta a entregarse por completo al entretenimiento televisivo.

Muchos apuntan a que posiblemente Anne se esté planteando dar el salto a Atresmedia y cambiar el rumbo por completo de su trayectoria en televisión.

