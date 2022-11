Eva González se harta y confirma lo de Tamara Falcó y Cayetano Rivera

No cabe la menor duda de que Eva González no está atravesando su mejor época. Lo cierto es que respecto al terreno profesional no le puede ir mejor, sin embargo, lo de su vida personal ya es otra historia.

En las últimas semanas se ha rumoreado con fuerza una posible ruptura entre la modelo y Cayetano Rivera. Todo empezó cuando la revista ¡Hola! lanzó esta exclusiva y revelaba que la expareja estaba en crisis desde hacía unos meses y que no habría solución.

Desde luego, nada más salir a la luz esta noticia, todos los medios no pudieron evitar poner el foco de atención tanto en la sevillana como en el torero. Por lo que estarían haciendo vida por separado pese a no haberse confirmado nada al respecto, ya que ninguno de los dos se ha querido pronunciar ante los medios.

No obstante, ahora, también se viene diciendo que incluso el hermano de Fran Rivera podría ya haber encontrado la que sería su nueva ilusión. Eso sí, la que, supuestamente, habría robado el corazón del presunto todavía marido de Eva González sería, nada más y nada menos, que la clara protagonista de este otoño: Tamara Falcó.

Cayetano Rivera podría estar ilusionado con Tamara Falcó

El pasado fin de semana, Socialité se hacía de lo que podría ser uno de los bombazos del año. Y es que, tal y como anunciaban desde este espacio, la supuesta todavía pareja de Eva González se estaría acercando, demasiado, a la familia Preysler.

¿La razón de ello? Que el torero querría tener un contacto estrecho con la mismísima Tamara Falcó, quien también ha dado mucho de que hablar en los últimos meses a raíz del drama que tuvo con su exprometido, Íñigo Onieva.

Ambos se encuentran en su etapa de soltería, por lo que no sería de extrañar que hubiera surgido la química entre ellos dos. De hecho, tienen muchas cosas en común, entre ellas, su pasión por el mundo de los toros y que los dos pertenecen a dos de las familias más mediáticas de nuestro país.

Pero la verdadera pregunta es: ¿de dónde ha salido este rumor? Al parecer, no es la primera vez que se ha visto al todavía marido de Eva González con la familia de la marquesa de Griñón, ya que a lo largo de este año se los ha visto juntos en varias ocasiones.

La última de ellas sucedió el pasado mes de octubre, ya que el torero estuvo en todo momento junto a Isabel Preysler en un evento que fue organizado por Mario Vargas Llosa. Eso sí, a esta cita tan importante faltó la protagonista en cuestión: la hija de la socialité.

Incluso el diestro también habría acercado posturas con la hermana pequeña de esta, Ana Boyer. Justamente, hace unos días, ambos coincidieron en una cena en la que asistieron varios famosos de nuestro país. Fue allí donde se pudo observar la buena sintonía que hay entre los dos, ya que ambos no paraban de protagonizar momentos divertidos al lado del uno al otro.

De modo que Eva González está siendo testigo del posible esfuerzo que estaría haciendo el padre de su hijo en querer formar parte de este famoso clan.

Eva González sigue guardando silencio

Por otro lado, a pesar de que Eva González lleva padeciendo acoso mediático desde que salió a la luz el fuerte rumor de que se había separado de su marido, lo cierto es que todavía, a día de hoy, no ha querido pronunciarse al respecto.

De hecho, cada vez que la presentadora de La Voz comparece ante la prensa, evade las cuestiones que le plantean los periodistas presentes respecto a su actual relación con el diestro. Sin duda alguna, todo apunta a que la sevillana seguirá con esta incertidumbre, pues no tiene pinta de que vaya a confirmar lo que parece un secreto a voces.

