Eugenia Martínez de Irujo revela la razón del mal rollo con su hermano Cayetano

En los últimos días, Eugenia Martínez de Irujo ha estado en boca de todos los medios. La razón de ello fue la misa que organizó su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, con motivo del octavo aniversario de la muerte de la duquesa de Alba.

Y es que a todos los medios les sorprendió que ninguno de los hermanos del conde de Salvatierra acudiera a este evento familiar. Evidentemente, esto provocó que se empezara a sonar con fuerza la falta de unión entre ellos. Además, las declaraciones que dio el jinete se dejó entrever que, en efecto, existía cierto distanciamiento en su familia, ya que aseguró que a su madre "le dolería ver la desunión entre nosotros".

Ahora, ha sido Eugenia Martínez de Irujo quien se ha pronunciado al respecto sobre este acontecimiento que organizó Cayetano. Eso sí, lo que ha dicho tampoco ha pasado desapercibido, pues ha lanzado una dura indirecta a su hermano.

El dardazo de Eugenia Martínez de Irujo dirigido a su hermano

El pasado domingo, 20 de noviembre, Eugenia Martínez de Irujo fue testigo de que su hermano mayor decidió rendirle un homenaje especial a su madre fallecida. Es preciso recordar que la duquesa de Alba falleció en 2014 a los 88 años de edad.

Asimismo, Eugenia Martínez de Irujo decidió recordar a su progenitora publicando una foto de esta cuando era joven a través de Instagram. "Besos al cielo", escribía. Por su parte, la manera de Cayetano Martínez de Irujo para honrar la memoria de su madre fue organizarle una misa en su honor.

Desde luego, tras conocerse esto, en un inicio se pensaba que la familia iba a estar al completo, mas no fue así, ya que ninguno de los hermanos de este se presentó. "Yo esperaba que viniesen, al menos, Fernando y Carlos, pero Fernando me llamó esta mañana para decirme que estaba con gripe. Alfonso no ha podido estar porque tiene COVID y Carlos yo pensaba que iba a venir, pero no ha venido, y me hubiese hecho ilusión”, excusaba a dos de ellos.

Sin embargo, respecto a Eugenia Martínez de Irujo, lo cierto es que no decía nada al respecto. Ahora ha sido ella quien ha querido justificarse. Eso sí, lo ha hecho lanzándole una pullita al madrileño.

Eugenia Martínez de Irujo no pudo asistir al evento familiar porque justamente se encontraba celebrando su "reboda" con Narcís Rebollo en Las Vegas. "Yo solo fui a la misa funeral del año que murió y al año siguiente", empezaba diciendo a los medios.

"Desde el primer momento dije que a partir de ahí no voy a ir a ninguna misa porque no me hacen falta para recordar a mi madre, que la llevo en el corazón", lanzaba un dardo a Cayetano.

Eso sí, lejos de terminarse la polémica que se estaba creando, Eugenia Martínez de Irujo prosiguió arremetiendo contra su hermano mayor. "Lo mejor que le pude dedicar fue el día tan feliz que pasé volviendo a casar y lo feliz que estoy y creo que eso es mucho más importante que 20 mil misas", decía.

Eugenia Martínez de Irujo, ganadora del Premio Mujerhoy 2022

Lo cierto es que estas declaraciones las dio en los premios Mujerhoy 2022 que se celebraron en la ciudad de Madrid. De hecho, la misma Eugenia Martínez de Irujo tuvo el honor de ser la ganadora del premio a una de las mujeres del año.

"Estoy muy nerviosa, pero muy ilusionada y mira estoy contenta y muy satisfecha porque yo quería dar mi granito de arena a lo que más me fascina que es la naturaleza y los animales y si así sirve para concienciar a la gente, fenomenal", zanjaba.