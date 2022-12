Esther Doña aclara qué quiso hacer Jorge Pérez con ella: 'Qué pesadez'

Esther Doña lleva unos meses muy complicados por su ruptura inesperada con Santiago Pedraz, después de que hubieran decidido comprometerse. Y ahora, cuando las aguas parecía que se habían calmado, ha vuelto a situarse en el foco mediático. Todo porque se la ha relacionado con Jorge Pérez.

Después de que él tuviera más que palabras con Alba Carrillo, se ha hablado de que ya antes había sido desleal a su mujer. Se han dado nombres de famosas con las que podría haber intentado tener algo y una de ellas es la viuda del marqués de Griñón.

Esther Doña decide zanjar las habladurías

La exprometida de Pedraz ha visto que su nombre se ha visto envuelto en la polémica de la semana. Hay colaboradores de televisión que han indicado que Jorge también tonteó con ella. De ahí que ahora ha decidido hablar para no seguir permitiendo que se la involucre con la supuesta actitud infiel de él.

Así, Esther ha hablado para Es la mañana de Federico. Y ha desmentido las informaciones diciendo: “Es totalmente falso, ni siquiera conozco al tal Jorge. Me han metido en un culebrón y yo estoy fuera”.

| Europa Press

A esto ha añadido: “Qué pesadez que siempre estén inventando sobre mí y quieran involucrarme en este tipo de temas”.

Eso sí, lo que no ha entrado es a confirmar o a desmentir si le había enviado un mensaje de apoyo a Alba Carrillo. Y es que esta, en su podcast Nos hemos liado, confesó que Doña se ha puesto en contacto con ella para darle su respaldo ante los ataques que estaba sufriendo.

Esther Doña conoce que la situación se complica

La viuda del marqués de Griñón es conocedora del revuelo que se ha generado con el lío de Pérez y Carrillo. Y también seguro que sabe que la situación de él se está complicando por momentos.

Primero, porque se ha descubierto que estuvo con Alba en casa de Marta, donde supuestamente intimaron, aunque lo negó al principio. Segundo, porque están saliendo a la palestra a las mujeres que afirman que no es la primera que se comporta así. Se trata de féminas muy conocidas que cuestionan su imagen de hombre fiel y perfecto.

Una de las primeras famosas en señalarlo ha sido Fani Carbajo, exconcursante de La Isla de las Tentaciones. Esta ha relatado la situación que vivió con Pérez: “Yo bailé con él en Supervivientes. Me metió la pierna hasta el chichi, me tuve que quitar y me puso la mano también aquí”.

“Fue una cosa muy rara y me sentí incómoda en ese momento”.

| GTRES

Otro rostro conocido que Esther también ha visto que ha dejado en evidencia al colaborador ha sido Yiya, su compañera en el reality de supervivencia. Esta ha sido muy dura con él en Sálvame: “Jorge es un calzonazos encubierto que iba tirándonos los trastos a todas. Es un hombre microondas que calienta, pero no cocina”.

En este punto ha reconocido: “Si yo hubiera dado un poco más de bola... pero evidentemente yo tenía novio y no hice nada. Te decía lo guapa que eres, lo completa. Era todo muy edulcorado, como si fuera Séneca hablando”.

“Pero él, en la primera toma de contacto, hace uso de su sabiduría, esa que ha leído en cuatro libros, e intenta camelarte. A mí, la verdad, es que me dio un poco de pereza. Era el típico que tú notas que te mira con intenciones deshonestas, pero como reprimido”.

A lo que ha añadido: “Chico, si se te van los ojos, se te van a salir de las cuencas. Como si él fuera feo, con esa desesperación miraba, lo que no es consonante con su estética. Era como si él pasara hambre, sexualmente hablando, como cuando te mira un guarrete y dices: «Madre mía, pasa hambre»”.

