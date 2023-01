Sara Carbonero viaja a un lugar especial para abrir los regalos de Reyes

Para Sara Carbonero, estas Navidades, están siendo una de las más duras. En el que ha sido, sin duda alguna, su año más difícil porque sufrió un percance respecto a su salud, la periodista decidió poner tierra de por medio y desplazarse junto a sus dos hijos a un lugar muy especial para ella.

Nos estamos refiriendo a la tierra natal de la exmujer de Iker Casillas, Corral de Almaguer, donde ha pasado estas fechas especiales no solo con sus pequeños, sino también con su hermana Irene y su sobrino. Ha sido allí donde la toledana ha celebrado estas Navidades arropada por estos miembros de su familia.

Desde luego, un tiempo en familia que habrá sido un soplo de aire fresco para Sara Carbonero, que más que nunca necesita el cariño y apoyo de sus seres queridos.

El año más difícil de Sara Carbonero

Para nadie es de extrañar que Sara Carbonero no ha pasado por una muy buena época que digamos. En primer lugar, la periodista tuvo que lidiar con la dura situación por la que estaba atravesando su gran amiga Elena Huelva, quien falleció ayer, 3 de enero, tras perder su larga batalla contra el cáncer.

Y es que entre la periodista y la joven había un vínculo muy especial, de manera que es totalmente comprensible que estos momentos estén siendo sumamente complicados para Sara Carbonero.

Por otro lado, 2022 ha sido uno de los años más difíciles para la exmujer de Iker Casillas, no solo porque fue testigo del duro proceso por el que atravesó su amiga, sino también por otro motivo.

Es preciso recordar que el pasado mes de noviembre, cuando menos se lo imaginaba, la amiga de Isabel Jiménez sufrió un nuevo contratiempo de salud. Fue el pasado 21 de noviembre cuando la toledana tuvo que ser operada de urgencia tras haberse sometido a una revisión.

Como fue de esperar, inmediatamente, todos los medios se hicieron eco de esta noticia, ya que preocupaba el estado de salud de Sara Carbonero. Se temía que fuera a ser diagnosticada de cáncer, pues es preciso recordar que ya padeció esta dura enfermedad hace tres años.

Pero, afortunadamente, todo salió correcto y Sara Carbonero pudo volver a estar al lado de los suyos. La periodista sigue sometiéndose a constantes controles para evitar que vuelvan a resurgir tumores.

Sara Carbonero se despide de Elena Huelva

Sara Carbonero está atravesando un momento muy complicado. La triste noticia del fallecimiento de su amiga, Elena Huelva, la ha dejado descolocada. Y es que recordemos que la periodista deportiva siguió en todo momento la lucha de la joven y fue uno de sus máximos apoyos.

Ahora, la pareja de Nacho Taboada ha querido darle el último 'adiós' a la que fue su gran ejemplo a seguir. "Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele…", empezaba diciendo el comunicado.

"Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz. Que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir".

"Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos, pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera. Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie", proseguía.

"Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú. Me has enseñado e inspirado tanto, tanto, ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Descansa tranquila, mi niña", zanjaba su mensaje.

