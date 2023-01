Los 'episodios traumáticos' que Makoke no quiere contar ni hipnotizada

Es habitual que con la llegada de un nuevo año, se intente hacer borrón y cuenta nueva. Pero parece ser que Makoke no puede conseguir este propósito, ya que todavía tiene muy presente algunos duros momentos de su vida. Sobre todo, aquellos que están relacionados directamente con el que fue su marido, Kiko Matamoros.

Bien se sabe que, a estas alturas, todavía la modelo y el colaborador no han conseguido enterrar el hacha de guerra. Y eso que han pasado años, pero, en el caso de ambos, el dicho de "el tiempo lo cura todo", desde luego, no se cumple.

Makoke no solo ha vivido episodios amargos con su expareja, sino que otros más de distinto calibre. ¿A qué duros momentos nos estamos refiriendo?

| Mediaset

Al descubierto los "episodios traumáticos" de Makoke

No cabe la menor duda de que Makoke se ha convertido, en los últimos años, uno de los rostros imprescindibles de Telecinco. Lo cierto es que siempre ha suscitado interés por su polémica relación con Kiko Matamoros, su exmarido y padre de su hija, Anita Matamoros.

Sin embargo, pese a que lleva muchos años en televisión, han sido pocas las ocasiones en las que ha soltado prenda de algunos duros momentos de su vida. Es cierto que de Kiko Matamoros ha hablado más alto y tendido, pero, aun así, se ha guardado para ella muchos detalles.

¿Por qué tenemos esa certeza? Por lo que se dejó entrever cuando la misma Makoke se sometió a una hipnosis en el programa Fiesta el pasado fin de semana. Al igual que en su momento lo hizo su compañera Ana María Aldón, a la modelo le llegó el turno de pasar por este proceso.

La intervención duró una hora y media en total y, el hipnotista Jorge Astyaro, llegó a la conclusión de que esta se encontraba anulada y superada por sus traumas con Matamoros. Y, aunque ella no quiso revelar cuáles eran sus momentos traumáticos, lo cierto es que, si echamos la vista atrás, podríamos entender que la mayoría de estos llevan nombre y apellido: Kiko Matamoros.

Con él ha tenido una gran cantidad de problemas legales, además de los que ha tenido en la pequeña pantalla. Asimismo, en muchas ocasiones, Makoke ha culpado a su expareja de las deudas económicas que lleva arrastrando desde hace tiempo.

Eso sí, no solo tendría traumas relacionados con el padre de su hija, sino también otros que tienen que ver, por ejemplo, con Javier Tudela, su primer marido. Recordemos que, con este último, vivió un tormentoso matrimonio que duró unos cuatro años.

Además de estos mencionados momentos, también tiene otros "traumas" que están relacionados con sus problemas económicos, ya que, según Sálvame, está embargaba por Hacienda.

| TELECINCO

Kiko Matamoros sobre la hipnosis de Makoke: "Espectáculo"

Como era de esperar, que Makoke se haya sometido a una hipnosis, no le ha gustado ni un pelo al mismo Kiko Matamoros, pues se lo tachaba de ser el culpable de estos momentos traumáticos de la tertuliana. "¿Es posible que de una puñetera vez deje de ser la percha para que tengan contenido en ese programa para que hable esa señora?", empezaba cuestionándose el colaborador desde Sálvame.

"Me extraña mucho la falta de reflejos de la ‘regresada’ para que no se hable de su hija, debía ser que no estaba todavía muy consciente, lo único que reclama que no se hable de su nuestra hija y la única que habla es ella. Vamos a predicar y dar trigo, estoy un poco hasta las narices de este tema", aseguraba.

"Supongo que será por tener contenido, espectáculo. Cuando me he sometido a una hipnosis no me da para analizar o hablas o no hablas, pero me da igual. Tienes muchísimos episodios traumáticos en tu vida en los que no he participado yo, a ver si dejamos las cosas claras, que me caliento", zanjaba.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp