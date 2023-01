El entorno de Dani Alves contacta con una amiga de la presunta víctima

Dani Alves sigue acaparando toda la atención de la prensa tras trascender su supuesta violación a una joven de 23 años. Pero, ahora, una nueva información ha salido a la luz en relación con este escándalo. Y es que, según la víctima, una persona cercana a él se puso en contacto con su prima tras la agresión.

Hace unos días, el mundo entero se quedó de piedra al conocer la última polémica en la que se ha visto envuelto este conocer futbolista. Según informaron los medios de comunicación, el brasileño ha sido acusado de haber forzado, presuntamente, a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona.

La pasada madrugada del 30 de diciembre, Dani Alves acabó detenido por Mossos d’Esquadra por presuntamente forzar a esta chica y fue llevado, posteriormente, al Centro Penitenciario Brians 1.

Ahora, y a la espera del juicio, El programa de Ana Rosa ha rescatado las declaraciones de la supuesta víctima. En ella, la joven asegura que el brasileño la retuvo en ese habitáculo durante 17 minutos, donde fue abofeteada y violada.

Pero lo que realmente ha llamado la atención de este testimonio, fue la actitud que tuvo una de las personas cercanas a Dani Alves. Y es que, según esta chica, uno de los amigos del jugador de futbol se puso en contacto con su prima para ofrecerle su ayuda.

Un amigo de Dani Alves, preocupado por la víctima

Dani Alves sigue negando dicha violación, a pesar de que su presunta víctima ya ha presentado varias pruebas que podrían ser cruciales para esclarecer los hechos.

Ahora, y después de haber rechazado una posible compensación económica, este martes 24 de enero El programa de AR ha emitido parte del testimonio de esta joven, donde relata lo que, según ella, pasó aquella noche.

Tras contar que fue forzada y violada en el baño VIP, la presunta víctima de Dani Alves desvela algunos detalles de aquella noche. "Noté que se relajaba y vi una mancha en el suelo. No puedo decir al 100% que fuera semen, pero puedo decir que sí, que ya había terminado".

Según ella, después de terminar, "él se levantó y empezó a vestirse, así que me levanté y me giré para abrir la puerta". A continuación, la chica asegura que el jugador no le dejaba salir de aquel espacio. "Tú no te vas a ir, salgo yo primero", le dijo el brasileño.

"Al salir ya no había nadie, solo mi prima y mi amiga que había ido al baño", sigue relatando, antes de confirmar que su prima "me vio en estado de shock".

Después de salir de aquel lugar, la víctima de Dani Alves y sus dos acompañantes fueron hacia el guardarropa y "creo que fue entonces cuando me puse a llorar, pero a partir de ese momento ya no recuerdo las cosas con claridad".

La primera ayuda con la que se topó fue con la del portero de la discoteca. Aunque en un principio se pensaba que era "mal de amores", cuando se enteró de lo que verdaderamente había pasado "me hicieron entrar a una sala, con el responsable, mi prima y mi amiga, para relajarme".

Pero lo que más llama la atención de su testimonio fue la conversación que un amigo de Dani Alves mantuvo con la prima de la víctima mientras estaba sucedido la supuesta agresión.

"Durante la agresión, mi prima y mi amiga se habían quedado fuera, y el amigo que acompañaba a Dani le dijo a mi prima: 'Oye, entramos a ver', y mi prima pensó: '¿Para qué vamos a entrar?'".

"Pero después, este chico le mandó un mensaje por Instagram donde le ponía que cualquier cosa que necesitásemos teníamos su dirección y le mandó la dirección de su casa", relató esta joven de 23 años en su declaración.

Además, en este auto, la víctima cuenta las secuelas que le han quedado tras su supuesta agresión: "Cada vez que recuerdo lo que me ha pasado, me dan ganas de vomitar. Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así".

