La enfermedad que el marido de Lydia Lozano no puede controlar

Lydia Lozano tiende a sorprendernos en cada programa de Sálvame con alguna que otra confesión inimaginable. En las últimas semanas ha confesado que tiene alguna que otra cosa en común con la reina Letizia. Y es que, aunque a simple vista podamos pensar que no tienen ningún tipo de relación, nos equivocamos. Ambas tienen una conexión un poco especial.

Lydia Lozano ha desvelado que ha sufrido el Neuroma de Morton, la misma enfermedad que tiene la reina actualmente. A pesar de las recomendaciones médicas, y la insistencia de su marido en cuidarse, la colaboradora ha hecho caso omiso totalmente. Su marido ya no puede controlar la enfermedad de su mujer.

Gracias a su cercanía, la colaboradora televisiva ha conseguido gustar mucho a la mayoría de los espectadores. Aunque pose un carácter bastante fuerte, el público suele posicionarse de su lado por todo lo que ha vivido estos últimos años.

Lydia Lozano revela uno de sus secretos

Aunque a simple vista podamos creer que Lydia Lozano no tiene nada que ver con la reina Letizia, ambas esconden un secreto que las relaciona. La colaboradora televisiva ha relatado en el programa Sálvame que guardan una relación. La comunicadora ha confesado que sufrió el Neuroma de Morton, como la reina.

| Telecinco

A pesar de las recomendaciones médicas que le han proporcionado y la insistencia de su marido por su recuperación, este no puede controlar la enfermedad de su mujer. Cuando los médicos insistieron en que debería dejar de usar tacones, ella hizo caso omiso y continúa llevándolos.

Este problema de salud que sufre la reina en el pie, la está llevando a que a día de hoy apueste por zapatos planos. Una recomendación que Lydia Lozano decidió pasar por alto. Aunque cabe mencionar que afortunadamente ella ha conseguido curárselo.

"Yo estuve un mes así"

Aunque nunca antes Lydia Lozano había sacado a la luz está información, no quiere decir que no guarde otros muchos secretos. La propia periodista ha asegurado que esconde mucha información nunca antes revelada, a pesar de que hacerla pública la hubiese elevado mucho más profesionalmente.

Lydia Lozano ha querido lanzar un mensaje a la reina Letizia, en forma de consejo por compartir este problema de salud. Ambas saben qué es el Neuroma de Morton y cómo hay que vivir con ello. Aunque la colaboradora asegura ya tenerlo curado, sabe lo difícil qué es pasar por ello.

"Tienes que estar quince minutos todos los días con hielo hasta que se te salten las lágrimas, yo estuve un mes así", ha confesado. Un mensaje que ha trasmitido desde su sinceridad y su compasión.

El marido de Lydia, por más que lo ha intentado, no ha podido controlar este problema de salud. Ha estado pendiente de Lozano, intentando que siga los consejos médicos y no lo ha conseguido. La penúltima operación de espalda a la que se ha sometido fue muy dura y le obligaron a no usar tacones.

Lozano es bastante presumida y no sabe usar zapato plano, por eso no hizo caso ni a los especialistas ni a su esposo.

Lydia Lozano tiene un descuido en medio del plató

Gracias a esta confesión de Lydia Lozano, hemos conseguido conocerla un poco más. Y es que ha sido la misma tertuliana quien ha sacado a relucir uno de sus secretos. Ella misma ha hablado del dolor compartido con la reina que ha tenido.

| Mediaset

Justo cuando Lydia Lozano se ha puesto a explicar qué le pasaba en medio del plató de Sálvame ha tenido un descuido. Un acto que ha llevado a que uno de sus compañeros le hiciera un comentario con bastante poca gracia sobre su ropa interior.

Todo un despiste en su 'performance' que ha causado que su ropa interior quedase al descubierto a la vista de todos sus compañeros.

¿Qué es el neuroma de Morton?

Según varias profesionales, "el neuroma de Morton es una fibrosis que aparece alrededor del nervio digital plantar cuando pasa por las cabezas metatarsiales. Y es común que esté entre el dedo tercero y cuarto del pie, aunque podría aparecer entre otros dedos".

| GTRES

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp