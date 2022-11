Emma García habla del problema mental de Rociíto y señala al culpable

Emma García no ha tenido ningún problema en hablar sobre las novedades de la vida de Rociíto. Y es que la presentadora de televisión no se lo ha pensado dos veces a la hora de señalar al culpable de los problemas mentales de Carrasco.

Desde que Rocío Carrasco decidió contar todo lo que ha tenido que pasar en sus dos series documentales, ha ido ganando cada vez más apoyo dentro de Telecinco.

Durante los más de 20 años que estuvo en silencio, muchos colaboradores de la cadena no entendían los motivos que le habían llevado a tomar esas duras decisiones en relación con su familia y sus hijos.

Pero tras las emisiones de Rocío: contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío todo ha cambiado. En una ocasión, Emma García confesó en Viva la vida que, tras conocer su versión, se sentía más cercana a ella.

Además, en aquella ocasión, la presentadora de Mediaset dijo que cuando conoció a Rocío sintió un gran rechazo por su parte, pero todo apunta a que fue por un motivo de peso.

"Yo decía '¿qué le he podido hacer a esta mujer?', no era agradable ni cercana… Años después me encontré con ella y me produjo ternura. Nos saludamos, un hola y poco más, después de esos años en los que no me miraba a la cara. Creo que ella a mí me responsabilizaba de tener a Antonio David en televisión".

Ahora, Emma García ha vuelto a dar la cara por Rocío Carrasco durante una de las últimas emisiones de Fiesta tras conocer la sentencia del juez acerca de la última demanda que la televisiva interpuso contra Olga Moreno.

Emma García saca las garras por Rociíto

Emma García no está dispuesta a que se siga atacando a Rocío de esa manera y ha decidido salir en su defensa. Hace unos días, pudimos conocer el desenlace de la última batalla judicial entre Carrasco y la ganadora de Supervivientes 2021.

Y es que, en 2019, la madre de David Flores decidió demandar a la empresaria por unas declaraciones que hizo durante una de sus entrevistas en el Deluxe. En ella, la sevillana cuestionó el papel como madre que estaba desempeñando la televisiva.

Ahora, y después de tres años de espera, el juez ha fallado a favor de Olga, alegando que "quien voluntariamente se presta a participar en este género televisivo, generando polémica para lograr su aparición en programas sucesivos, no puede pretender que se proteja su honor frente a expresiones objetivas".

Por eso, durante la emisión de Fiesta de este domingo 27 de noviembre, Emma García ha querido sacar las uñas por Rocío Carrasco.

Durante la tertulia de la tarde, Makoke decidió defender la posición de Olga, pero parece que este gesto no le ha sentado muy bien a algunas de sus compañeras de plató.

"Ver que una mujer no puede defenderse de que la llamen 'mala madre', me parece injusto. Para mí, esa sentencia ha sido cruel con Rocío", señaló Amor Romeira, mientras que la ex de Kiko Matamoros aseguraba que "la primera que ha puesto el tema de sus hijos en televisión ha sido la madre".

"Olga está en su derecho de hablar de este tema, porque es la que vive con sus hijos. ¿Tendrá derecho a hablar de ello?", apuntó la compañera de Emma García a continuación.

Por su parte, la exgran hermana quiso recordar que esta denuncia es de antes de que saliera la docuserie. "Ella lo único que ha hecho ha sido defenderse de unos sucesos que venían anteriormente. Por muy mediática que sea, tiene derecho a defender su honor como madre".

En este momento, Emma García paró el debate para compartir su punto de vista acerca de la polémica. Y es que la periodista considera que es "muy fácil hablar" de un tema tan complicado cuando "una está bien a nivel mental". "Es muy fácil hablar y juzgar", aseguró, muy molesta por lo que estaba escuchando.

"Rocío ha aguantado bastante en ese sentido y eso sabiendo la mitad de la mitad. Creo que ha contado suficiente como para intentar entender cómo lo ha debido pasar", sentenció la presentadora.