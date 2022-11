Elsa Pataky, hundida: el dinero que perderá tras la enfermedad de su marido

Elsa Patakty está de plena actualidad por una noticia que no ha dejado indiferente a nadie: los problemas de salud de su marido. Chris Hemsworth ha recibido el diagnóstico de un especialista y se ha dado cuenta de que algo está fallando, de ahí su última decisión. Le han avisado de que tiene muchas posibilidades de padecer Alzhéimer y ha pensado que lo mejor es descansar.

Elsa Pataky tiene claro que la enfermedad va a marcar un antes y un después en la vida de su familia, una familia envidiable. Chris debe renunciar a muchos proyectos porque para él lo más importante es su salud, así que no puede mantener el mismo ritmo. Se ha comprometido a acabar los compromisos que tiene pendientes, pero después hará un largo parón.

| Gtres

Elsa afortunadamente tiene una vida estable y no necesita el dinero, pero es evidente que está afectada porque la pérdida es grande. Su esposo no se ve capacitado para continuar trabajando siendo tan exigente: lo único que quiere es disfrutar de los suyos. Esta decisión ha sido muy aplaudida y ha consolidado su peso mediático, no hay nadie que hable mal de él.

Elsa continuará con su carrera, es una gran artista y las marcas se pelean para trabajar con ella. Según ha salido publicado, desde que ha salido a la luz esta noticia ha recibido muchas ofertas porque sus palabras se han revalorizado. Sus seguidores quieren saber qué piensa y que siente, hay muchas dudas en el aire y ella es la única que puede responder.

Pataky empezó trabajando con Mario Vaquerizo, marido de Alaska, así que conoce perfectamente cómo funciona la televisión. Su carrera está enfocada en el extranjero y cada vez recibe mejores críticas, en parte por su relación con Chris Hemsworth. Forman un matrimonio perfecto, de ahí que los espectadores estén tan conmocionados.

Elsa Pataky ya conoce los términos de la enfermedad

Elsa tiene claro que su esposo no padecerá Alzhéimer de forma segura, solamente le han avisado de que tiene muchas posibilidades. El problema es que él se ha asustado porque ha empezado a identificar determinados síntomas. Considera que está a punto de tener un diagnóstico serio, así que ha pensado que lo más inteligente es priorizar su salud.

| Europa Press

Pataky está preocupada porque la memoria de Chris “está empeorando”, al menos eso es lo que él ha contado a sus seguidores. “La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado, o a mi esposa y mis hijos, es probablemente mi mayor temor”. El australiano ha hablado del tema sin ningún pudor, no tiene nada que esconder y quiere evitar los rumores.

La actriz aprueba la decisión del padre de sus hijos, sabe que es lo mejor y que no va a afectar a su carrera. Las empresas que quieran contratarle le esperarán, pues es un gran profesional y sus éxitos respaldan todo su legado. “Desde que terminamos la serie he estado completando las cosas que ya tenía contratadas”, declara Chris Hemsworth.

Elsa Pataky también se tomará un descanso

Elsa está encantada con su matrimonio y no cambiará de opinión por nadie, a pesar de que cada vez hay más rumores. Cuentan que podría retirarse del foco para disfrutar de su marido, pues está bastante asustado por el Alzhéimer. “Cuando termine la gira esta semana, me iré a casa y me tomaré un largo tiempo libre para simplificar”, explica el actor.

Pataky ha consolidado su carrera a base de éxitos, aunque es cierto que no siempre ha recibido buenas críticas. Pero desde que se casó con Chris todo ha cambiado: es una estrella del corazón y del mundo de la interpretación. Sus compañeros aseguran que es un placer trabajar con ella.