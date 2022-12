Elena Huelva manda un nuevo mensaje que causa impacto: 'Ya he ganado'

Elena Huelva, la joven sevillana que ha visibilizado en redes el cáncer que sufre, está atravesando un complicado momento de salud. Momento que no ha dudado en dar a conocer a sus seguidores, lo que ha provocado la incredulidad y el desasosiego de todos ellos.

Y es que ella, con absoluta entereza, ha revelado que le ha sido descubierta más enfermedad en la tráquea. Situación dura ante la que ha vuelto a dejar de manifiesto su fortaleza y su capacidad para afrontar lo que la vida le está poniendo en su camino.

Elena Huelva confiesa su dura situación

La joven influencer, que recibía recientemente uno de los premios ELLE Hope Awards por su labor en redes, está atravesando una etapa realmente difícil. Ahora, tras seis años plantándole cara al sarcoma de Ewing que sufre, ha tenido otro revés inesperado. Revés del que ha informado a sus fans desde la cama del hospital donde se encuentra ingresada.

Lo que ha hecho ha sido compartir un vídeo en Instagram donde dice: “Hola a todos. Ojalá no hubiese tenido que llegar este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea y es muy peligroso porque, como sabéis, es por donde respiramos”.

“Y, bueno, no hace falta que diga mucho más sobre que las cosas no están yendo bien. Y nada, decir que yo ya he ganado. Mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado”.

| GTRES

A lo que ha añadido: “Yo ya he ganado, mis ganas ganan. Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”.

Aquí no ha podido evitar emocionarse, pero se ha sobrepuesto para afirmar: “Quiero que siempre os acordéis de la frase 'Las ganas ganan' para todo. No hace falta ganar para saber que ya hemos ganado porque, al final, la vida se trata de vivir, de llevarte los recuerdos que tienes con las personas. Y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más”.

“Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo. Que os quiero y que mis ganas siguen ganando siempre”.

Palabras estas que se suman a las que ha escrito para acompañar la publicación. Texto que dice así: “Quería dejar este vídeo por aquí, porque, al final, la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas y por siempre: mis ganas ganan”.

Elena Huelva, perpleja ante la ola de cariño que está recibiendo

La sevillana ha conseguido siempre recibir numerosas muestras de cariño, pero con esta nueva publicación las mismas se han desbordado. Así, además de ciudadanos de a pie, ha conseguido las palabras de aliento y fortaleza de rostros muy conocidos como Toñi Moreno, Cayetana Guillén Cuervo y Nagore Robles. Esto sin olvidar las de Dani Rovira, que también sufrió cáncer, que le ha escrito: “Eres luz, siempre”.

A ellos se ha unido Vanesa Martín diciéndole: “Elena Bella, tus ganas tan llenas de alas y sentidos. Nos has arrebatado el corazón, remamos contigo. Fuerza”.

Elena Huelva recibe tres mensajes muy especiales

Quien también ha querido mandarle ánimo a Elena Huelva ha sido Ana Obregón, uno de sus grandes apoyos. Esta le ha escrito: “Mi luchadora, tus ganas han ganado esta puta mierda de enfermedad, porque no hay otra forma de describirla. Es una guerra brutal de cada segundo, pero es la única guerra donde no hay ganadores ni vencidos, solamente héroes y heroínas”.

“Y tú eres mi heroína, porque, como mi hijo, nos dais una lección de vida a todos los que os queremos. Estos últimos meses, he tenido la inmensa suerte de conocerte a ti y a tu hermana Emi y de estar a tu lado. Que sepas que no voy a soltarte nunca de la mano, continuamos, te quiero muchísimo”.

| Instagram: @elle_spain

De igual modo, hay otros dos rostros conocidos que siempre han dado cariño a Elena en este duro camino y que han vuelto a demostrarle su respaldo incondicional. Uno es Manuel Carrasco, que le ha dejado el siguiente comentario: “Te queremos, mi niña preciosa. Tus ganas nos ganaron para siempre y no podemos más que quererte y quererte”.

| Instagram @elenahuelva02

Otra es Sara Carbonero, que también padece cáncer. Ella le ha dicho: “Te quiero muchísimo y te admiro. Siempre significa siempre, eres un ángel”.

| Instagram @saracarbonero