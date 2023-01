Elena Huelva desveló si quería seguir luchando justo antes de morir

Elena Huelva vuelve a ser noticia hoy. La joven, que sufre sarcoma de Ewing, hizo una nueva publicación en redes sociales sobre su situación. En concreto reveló que el día no había comenzado bien.

Elena ha fallecido justo después de desvelar que quería seguir luchando. Lo ha hecho hasta el final y como dice su lema: ha ganado, sus ganas han ganado.

Huelva, tan positiva como siempre, confesó que continuaba luchando por seguir adelante. Recordó a todos que no se iba a quedar de brazos cruzados, que era fuerte. Y esto es algo que emocionó muchísimo a todos sus seguidores, que estaban impactados con su coraje ante la adversidad.

Como siempre suele hacer, no ha dudó en exponer que, pase lo que pase, ella ya ha ganado. Ha ganado muchas cosas, pero, sobre todo, el cariño de multitud de personas. Y ya no nos referimos al de sus familiares y amigos sino al de ciudadanos de a pie que la admiran por su valentía y la apoyan siempre.

Huelva ha fallecido como una campeona, siendo un referente para todos.

Elena Huelva, impacta con su última publicación

La influencer llevaba atravesando unas semanas especialmente difíciles. Todo porque este pasado mes de diciembre los médicos le dieron una mala noticia. Le indicaron que la enfermedad que sufre le había llegado a la tráquea, lo que es algo muy peligroso y que requirió su ingreso hospitalario.

Afortunadamente, días después, los doctores decidieron darle el alta y permitieron que pasara la Navidad en casa junto a su familia y a sus amigos. Esto la llenó de alegría, como no dudó en manifestarlo públicamente.

| Instagram @elenahuelva02

Sin embargo, las cosas volvieron a torcerse para Elena y así lo dio a conocer en Instagram hace unas horas. Hizo una publicación en la que dijo: “Hoy me he despertado no de la mejor forma. Es más, nada bien, un susto”.

“Están siendo días muy difíciles, están siendo días muy complicados, cada vez más. Pero, como sabéis, yo soy más fuerte y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho”.

A lo que ha añadido: “Seguimos, siempre”. Unas palabras que ha acompañado de una fotografía muy especial. Muestra su mano agarrada por la de su padre, su madre y su hermana, que son su principal apoyo y ayuda en estos momentos.

De esta manera, Huelva ha confesado que esta mañana ha tenido un problema de salud, que viene a ser una losa para estas duras semanas. No obstante, ha querido dejar de manifiesto que a pesar de la cruda situación, no se rinde, continúa luchando. De ahí que sea un ejemplo para todos.

Elena Huelva recibe numerosas muestras de ánimo y cariño

La sevillana ha vio que, tras ver la luz esta última publicación, recibió numerosos mensajes de afecto. Entre estos destacan los de rostros conocidos de nuestro país como Anne Igartiburu, Noemí Galera y Paula Echevarría. Esta última, en concreto, le ha escrito: “Quiero poner mi mano ahí con vosotros, fuerza y ánimo”.

Y a estos se han unido los de Patricia Conde, Rosa López, Conchita y Eva González, entre otros. Presentadora esta que le ha dedicado unas sentidas palabras: “Vamos, mi niña. Todo este país te coge la mano fuerte”.

| GTRES

Asimismo, también muchos internautas han querido apoyarla e insuflarle energía positiva en estos momentos. De ahí comentarios como “Estamos contigo, Elena. Tus ganas nos ganan” y “Rezamos, pero tú sigue fuerte, campeona”.

Sin olvidar otros como “Uno de los mayores triunfos de la vida es estar rodeada de gente que te quiera y que te admire. Tú has conseguido no solo visibilizar una enfermedad que nos incumbe a todos, has conseguido que muchos de nosotros veamos el mundo desde otra perspectiva. De hacernos valorar el tiempo y hacernos ver que nuestras ganas pueden y deben ganar”.

