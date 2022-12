Elena Huelva deja el hospital y confiesa qué va a pasar

Elena Huelva tiene novedades acerca de su enfermedad, el sarcoma de Ewing. Y es que, una vez más, la joven ha querido compartir con todos sus followers de las redes sociales lo que va a suceder a partir de ahora.

No hay ninguna duda de que estas últimas semanas no han sido las mejores para Elena Huelva. Como ella misma contó el pasado 4 de diciembre, "las cosas no estaban yendo bien".

| GTRES

A través de su cuenta de Twitter, y desde la cama del centro sanitario, Elena Hueva aseguró entre lágrimas que los médicos le habían encontrado "más enfermedad en la tráquea, que es por donde respiramos".

Aunque, tan solo unos días más tarde, esta joven de 20 años volvió a comunicarse con sus followers para confesarles que, a pesar de que "siguen siendo días duros", los profesionales encargados de su caso le habían permitido regresar a casa para celebrar su fecha favorita del año: la Navidad.

Ahora, y desde la comodidad de su hogar, Elena Huelva ha confesado cómo será su vida mientras esté fuera de este centro sanitario. Y es que, en un intento por mejorar su calidad de vida, los médicos han tomado todas las precauciones necesarias.

Elena Huelva explica todos los detalles

Elena Huelva está más feliz que nunca. Y es que, a pesar de que su estado de salud no es el mejor, no está dispuesta a que este nuevo bache le estropeé la mejor época del año.

Por eso, y después de apreciar una mejoría en la joven, sus médicos han tomado una importante decisión y este año va a poder celebrar la Navidad rodeada de sus seres queridos.

A través de las redes sociales, Elena Huelva ha querido compartir con sus más de 700.000 seguidores las precauciones que deberá tomar a partir de ahora para que su salud no se vea afectada en estas fechas tan señaladas.

| Instagram: @elenahuelva02

El pasado 9 de diciembre, Elana Huelva publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes desde la comodidad de su casa, algo que le ha hecho especial ilusión.

Tal y como relató, aunque "siguen siendo días duros", al menos ya se encuentra en casa, "rodeada de mi familia, mis seres queridos y con el amor siempre por delante".

Además, aprovechó la ocasión para contar cómo ha cambiado su vida en estos últimos días. "Me tienen con oxígeno en casa para que yo esté lo mejor posible, con el dolor controlado".

Aunque, para ella, lo más importante es que ya se encuentra en su "casita". "Qué ganas tenía de estar en mi cama, en el salón y con mi perrita también".

Tan solo unos días más tarde, Elena Huelva regresó a las redes sociales para compartir, con toda su legión de seguidores, sus primeras imágenes de la Navidad.

"El otro día pusimos ya algunas cosas de la decoración de navidad, el árbol, que me encanta, y más cositas. Además de que llegaron unos globos enormes".

| Instagram @elenahuelva02

Y, aunque es consciente de que "no van a ser las mejores navidades", Elena Huelva adora tanto estas fechas que con poder "estar en casa, con mi familia y recibiendo todo el amor es más que suficiente".

Los seguidores de Elena Huelva se alegran por ella

Como era de esperar, los seguidores de Elena Huelva no han tardado en mostrarle todo su apoyo públicamente. Y, a pesar de que muchos han aprovechado para desearle una Feliz Navidad, otros, en cambio, han querido mandarle todo su apoyo en estas fechas tan señaladas.

"En casa, con la familia y con tanto amor, claro que es más que suficiente. Disfruta de todo eso preciosa", le ha escrito un usuario de esta red social.

"Verte con esa energía y con esa sonrisa… Elena, es el deseo de estrella fugaz de muchas personas estas navidades. Un abrazo enorme y a seguir dando caña", ha compartido otro de sus seguidores.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp